腾讯领投即构科技 5000 万美元融资：创始人曾任 QQ 负责人

据报道，腾讯领投了对实时通信软件开发商即构科技的 5000 万美元融资，凸显出其对网络教育和视频会议领域在后疫情时代的广泛兴趣。

这家位于深圳的创业公司此轮融资还吸引了启明创投和 IDG 资本的参与。该公司并未披露其最新估值。

即构科技正在参与一个新兴的企业软件市场，其竞争对手声网 Agora 今年 6 月通过在美国上市融资 3.5 亿美元。他们提供实时语音和视频技术，为流媒体视频、网络课堂和远程工作提供技术支持。根据市场研究公司 IDC 的预测，从全球来看，这种所谓的 “通信平台即服务”市场规模有望从 2018 年的 30 亿美元增长至 2023 年的 170 亿美元以上。

“疫情期间，这种用例经历了爆发，因为人们意识到有些工作和杂务是无法通过线下完成的。”即构科技联合创始人兼 CEO 林友尧接受媒体采访时说。

林友尧曾经在腾讯工作 13 年，还曾经领导 QQ 业务。他在 2015 年与几位前同事共同创办即构科技。他表示，该公司的收入今年有望实现翻番，2016 年便已实现盈利。但他并未披露具体数据。

林友尧表示，该公司拥有约 400 人的团队，其中 80% 从事技术。即构科技为包括微博和好未来在内的 1000 多家客户提供技术解决方案。该公司还提供一个与 Zoom 风格类似的视频会议平台 TalkLine。