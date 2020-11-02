Digitimes：LG 将为苹果供应 mini-LED 屏，将用于新 iPad Pro

IT之家11月2日消息 据媒体 Digitimes 今日报道，消息人士称，显示面板厂商 LG Display（以下简称 LGD）将向苹果公司供应 mini-LED 面板，并将用于新一代的 iPad Pro 产品。此外，三星电子还计划在 2021 年发布 mini LED 的电视，这为 mini LED 供应商带来了商机。

消息称，这是苹果公司首次引入 mini-LED 背光面板，并率先应用于 iPad 产品，而后苹果会将这一技术应用于其他产品，包括 MacBook 和 iMac 等等。

业内人士称，平板电脑和电视上的 mini LED 屏预计将在 2021 年开始普及，但预计其在显示器屏幕中的应用仍将保持微不足道的渗透率（不足 1%）。

对于显示器或标牌显示方案供应商来说，mini LED 面板的成本较高，阻止了他们在其产品中采用此类芯片。当然，高端显示设备可能会采用 mini LED 迷你显示器，但比例极低。

宏碁数字显示业务总裁 Victor Chien 表示，在日常应用场景中，显示器与笔记本电脑和平板电脑有所不同，因为前者通常安装在家庭或办公室中，而后者并不便携。

Chien 预测，未来 mini-LED 将在 27 英寸及以上的显示器中成为主流，目前仅占显示器市场的 10-15%。IT之家了解到，由于 mini-LED 面板的价格是普通 LCD 面板价格的几倍，因此 mini-LED 显示器预计很难在近期获得发展。

业内消息人士预计 27 英寸和 31 英寸显示器将在未来几个月保持两位数的销售增长，具有高分辨率和高刷新率的游戏显示器和显示设备将继续成为市场的主流。

到 2020 年，游戏显示器的销售额将增长 50% 以上，随着游戏设备的快速增长，显示器的整体平均售价也将增长 6-9%。