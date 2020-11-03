树莓派 400 发布：一台内置在键盘中的完整 PC

IT之家 11 月 3 日消息 树莓派 4 的制造商今天推出了树莓派 400，这是一款集成了 4GB 内存树莓派 4 的紧凑型键盘。

有了树莓派 400，只需要几根电缆、一个显示器和鼠标，就可以拥有一台桌面电脑，开始编程、上网、看视频。

正好赶上节日，树莓派 400 键盘与电脑的价格为 70 美元（约 468 元）。另外，100 美元可以买到树莓派 400 个人电脑套装，其中包括树莓派 400、一个 USB 鼠标和 USB-C 电源、一张预装树莓派操作系统的 SD 卡、一根用于连接显示器的 micro HDMI 线和一本树莓派入门指南。

树莓派 400 的设计灵感来自于 20 世纪 80 年代的家用电脑，它们的主板内置在键盘中，如 BBC Micro、ZX Spectrum 和 Commodore Amiga。

由于树莓派 400 是基于树莓派 4 的，所以大部分电脑功能都是一样的。不过，树莓派 400 的 Broadcom BCM2711 四核 Cortex-A72（Arm v8）64 位 SoC 的运行频率为 1.8GHz，树莓派 4 的 SoC 运行频率为 1.5GHz。

IT之家了解到，其它关键的区别是，树莓派 400 只提供 HDMI 音频输出，而树莓派 4 SBC 有一个 3.5mm 音频和视频插孔。树莓派 400 上还少了一个 USB 2.0 接口。

树莓派 400 的键盘后方有一个水平的 40 针 GPIO 头，所以可以添加物理 HAT 扩展，比如摄像头。此外，树莓派 400 还内置了一个散热片，但树莓派 4 SBC 并不包含。