金融巨头还是科技巨头，蚂蚁集团属性难界定

据报道，蚂蚁集团即将进行有史以来最大规模的 IPO，这带来了一个基本难题：这是一家什么样的公司？——金融巨头还是科技巨头？

不管是在上市前还是上市后，这对投资者来说都非常重要。蚂蚁集团上市将发行 344 亿美元股票，超过了沙特阿美去年创纪录的 294 美元发行量。预期，蚂蚁集团将于周四在上海和香港两地开始交易。

蚂蚁集团是从阿里巴巴剥离出来的一家公司。该公司给自己定位是科技公司，但金融监管机构表示，该公司也在他们的监管职权范围内。

眼下，市场给科技公司的估值远远大于给金融机构的估值。而作为一家科技公司，总部位于杭州的蚂蚁集团自然从中受益良多。分析师说，该公司还希望摆脱金融监管机构的严格审查。

随着北京起草有关在线小额贷款的规定，中国中央银行和金融监管机构已经在周一与马云及其他蚂蚁集团的高管会面。其中一条规则将要求，蚂蚁集团这样的公司与银行一起承担违约风险，同时还限制杠杆和借贷金额——这些规则也适用于银行监管。一位蚂蚁集团发言人称，该公司将 “深入落实会议意见”。

蚂蚁集团成立于 2004 年，当时是阿里巴巴的付款服务供应商。在中国，其核心的应用支付宝每月用户数超过 7.3 亿人次。

该公司还创造了一个匹配中国借款人与贷款人的帝国，用户可以在数分钟内申请获得短期贷款。该公司还利用人工智能和其他先进技术，促进支付和借贷服务，并提供从保险到理财等产品，进一步扩大业务版图。

蚂蚁集团表示，这意味着该公司主要是金融机构的技术供应商。马云也说，蚂蚁集团更像是一家 “科技金融”公司，而不是 “金融科技”公司。

但持怀疑态度的人认为这个说法难以令人信服。他们表示，金融监管机构不太可能会因为该公司今年刚刚把名字从蚂蚁金服改成蚂蚁集团，就减少对其的关注。

目前，蚂蚁集团拒绝对此发表评论。

知情人士透露，在蚂蚁集团大多数承销银行内，负责这次 IPO 的是科技团队，而非金融银行家。IPO 的定价也带有明显的科技股风格。

两地 IPO 让蚂蚁集团的估值达到了 3120 亿美元，是该公司 2021 年预期净利润的 31.4 倍。两名知情人士称，一些投资者认为，蚂蚁集团这次 IPO 的估值可以达到 4000 亿美元或更高。相比之下，全球资产规模最大的银行—中国工商银行，其市盈率约为 6 倍。

两三年前，随着中国监管机构加强审查以控制系统中的金融风险，蚂蚁集团也走上了从金融到技术的转变之路。去年，该公司收入的大部分首次来自数字金融技术平台产生的费用。

蚂蚁集团的高管经常强调，技术是该公司的 NDA。“自 16 年前成立以来，数字技术已经成为我们工作中的重要组成部分，”首席执行官胡晓明最近说道。

该公司的招股书上写道，蚂蚁集团 60% 以上的员工为工程师和程序员。两名知情人士称，该公司提供高科技风险分析，但最终的贷款决策仍取决于银行本身。分析师说，和传统上依靠抵押品来确定信用度的银行不同，蚂蚁集团的风险建模算法利用的是其收集的数据。

大力推动蚂蚁集团向技术转型的马云，最近表示，金融监管已经过时，非常不适合希望使用技术推动金融创新的公司。

然而，中国的金融监管机构对金融科技的态度却是越来越谨慎。他们认为，蚂蚁集团提供的匹配借贷双方的业务模式，主要仍旧是金融服务。

中国银行和保险监督管理委员会前官员嵇少峰表示，马云对监管机构的评论表明，金融科技的发展与金融监管之间存在深刻冲突。

“虽然蚂蚁力图去金融化，强调数字科技，但信贷在其主营业务收入中的绝对占比和极高的杠杆率一直被监管部门及资本市场重点关注，”嵇少峰在一篇专栏文章中写道。

蚂蚁集团的最赚钱业务——消费信贷，其收入建立在利息之上。分析师估计，该公司对其所提供的贷款平均收取 30%-40% 的利息分成。

“这就是为什么蚂蚁集团招股书中所写的利润如此丰厚，甚至比银行利润还丰厚，”一名知情人士说，“就业务而言，你可以把蚂蚁集团视为与所有贷方的银行同业。”

财政部副部长邹加怡在最近一次会议上表示，防止金融科技成为规避监管非法套利的手段，防止金融科技助长赢者通吃的垄断。“金融科技并没有改变依靠信用使用杠杆的金融本质，”她说。

中国的国务院金融稳定发展委员会周日也发表声明。该声明被广泛认为是对围绕蚂蚁集团本质讨论的一个回应。声明写道：“既要鼓励创新、弘扬企业家精神，也要加强监管，依法将金融活动全面纳入监管，有效防范风险”。