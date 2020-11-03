中国联通：明年 5G 覆盖县城和重点乡镇

11 月 3 日中午消息，5G 套餐商用迎来一周年，中国联通今日公布了在 5G 业务上的最新进展：截至 10 月 22 日，中国联通累计开通 5G 基站 33.2 万站，到今年年底 5G 基站规模预计超过 38 万个。

年底 5G 基站规模预计超 38 万

今年以来，党中央多次强调要加快 5G 等新型基础设施建设进度。中国联通落实 5G 网络共建共享，与中国电信一起克服疫情带来的诸多困难，通过分级分区等举措有序有力复工复产。

截至 10 月 22 日，中国联通累计开通 5G 基站 33.2 万站，一线城市及城市群核心城市已经实现市区、县城、重点乡镇的室外连续覆盖；重点城市实现主城区、发达县城的室外连续覆盖；其他城市实现核心城区、县城热点区域的室外连续覆盖。中国联通方面表示，到今年年底，5G 基站规模预计超过 38 万个。

目前，全国 31 个省（区、市）已具备 SA 网络端到端商用基础能力，多个城市实现 SA 网络全覆盖。当前，中国联通正积极稳妥地推进 SA 商用进程，提升 5G 网络对用户和行业应用的支撑能力。

在网络侧，中国联通积极推动现网设备升级改造，完成了 5G 核心网、智能城域网以及 5G 基站的建设和部署；在业务侧，中国联通将网络和IT对接打通，完成了 5G SA 的计费和服务开通的功能部署与测试验证，确保 SA 网络具备商用计费和服务开通功能；在市场侧，中国联通以保障用户感知为目标，确定了 SA 商用基本业务策略和服务策略；在终端侧，中国联通为推动 SA 终端与网络同步商用，进行了专项攻坚，协同各芯片、终端厂家开展端到端交叉组网兼容性测试验证，确保各组合网络下终端厂商均可开启 SA 功能。

对于接下来 5G 的发展，中国联通称，将和中国电信继续坚持聚焦战略：聚焦重点区域，加快完善三大城市群、重点经济带、海南自贸区，以及智慧城市、数字政府、智慧医疗、工业互联网等行业聚集区域、产业集群区域的网络覆盖，支撑 2B 行业发展；聚焦重点城市，以优化为牵引，加快提升网络质量，加强深度覆盖建设，完善品牌口碑场景深度覆盖；聚焦重点场景，聚焦市区、县城等重点区域覆盖提升，以及发达乡镇网络建设。

2021 年处于规模部署期。中国联通将结合业务发展，实现县城以上、重点乡镇 5G 覆盖，网络建设与行业同步，完善广度、深度覆盖；同时，加大 2.1G NR 的部署力度，强化 5G 基础覆盖，充分发挥 3.5G 容量优势、2.1G 覆盖优势，高低频协同打造差异化网络，建设 TCO 最优精品网；通过多措并举，提升室内外覆盖水平，持续优化网络覆盖和质量。

推进 2B 和 2C 杀手级应用

在 5G 套餐方面，从中国联通 5G 套餐价格来看，5G 资费从 129 元到 599 元分为六档，用户除了订购 5G 套餐以外，还可以购买升级包来升级成为 5G 套餐用户，升级包从 9 元到 99 元有 6 个档位。同时，中国联通基于 5G、10G PON、WiFi 6 等新技术，针对家庭用户推出 5G“三千兆”融合套餐大礼包。在 “三千兆”时代，大家出门可以用联通千兆 5G，进门可以使用联通千兆宽带和千兆 WiFi。

在手机 5G 化方面，中国联通依托 5 大芯片平台推出 14 个品牌的 140 余款 5G 手机；在价格大众化方面，中国联通与 5G 芯片商、模组商及终端厂商加强广泛深入合作，共同推动 5G 终端成本降低，5G 终端价格已下探至千元以内，全品类终端价格覆盖高中低不同档次，满足各类消费群体对 5G 终端的需求。

在 5G 应用方面，去年 4 月，中国联通就携手第一批 32 家合作伙伴，共同成立了 “中国联通 5G 应用创新联盟”，启动了 “领航者计划”，共同致力于 5G 应用产品孵化、商业模式创新、行业标准制定、资本平台搭建和市场联合推广。

今年 9 月，中国联通 “领航者计划”升级至 2.0，推出 5G 应用场景联合创新、5G 行业终端联合创新、5G 商业化落地联合推广三大行动，全面升级网络、平台、资源、渠道、服务、资本六大赋能，全方位助力产业发展。目前，联盟已聚合产业链优秀会员超 1000 家，遍布产业链上中下游十余个行业。

同时，中国联通依托联盟持续推进 5G 灯塔行动，打造 5G 示范应用，目前已在工业互联网、能源、港口、智慧交通、智慧医疗、智慧教育、智慧旅游、安防等重点领域和垂直行业打造了 5G 典型应用场景。目前，中国联通已与 300 余个灯塔客户签约合作，完成 200 余个项目落地实施，实现 100 余个项目商业转化。

针对消费者，中国联通以 “视频”“游戏”“XR”“云化”四大应用场景为突破口，积极孵化 5G“杀手级”应用，首批推出三大板块九大重点产品。