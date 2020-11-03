SA 发布 Q3 平板电脑出货量厂商排行榜：苹果、三星、华为、亚马逊、联想位列前五

IT之家11月3日消息 据Strategy Analytics 近期发布的研究报告显示，随着消费者和教育机构购买创纪录数量的平板电脑以此来支持在线学习，主要供应商的充足准备满足了返校季的关键需求。随着全球第二波疫情袭来，平板电脑成为笔记本电脑的可靠的移动计算替代品，即使这两个细分市场的需求都在 2020 年达到创纪录水平。

数据方面，三星平板电脑2020年Q3出货量同比增长87%达到940万台；苹果iPad平板出货量同比增长49%达到1510万，华为全球平板电脑出货量同比增长59%达510万；亚马逊平板出货量同比降8%至490万台；联想平板出货量为410万，同比增长61%。

IT之家获悉，2020年第三季度全球平板电脑市场份额方面，报告显示，苹果（29.8%）、三星（18.6%）和华为（10.1%）分列前三，亚马逊（9.6%）位列第四，联想（8.1%）位列第五。

操作系统方面，安卓平板全球份额为59.4%，iOS/iPadOS平板份额为29.8%，Windows平板电脑份额10.3%，Chrome平板电脑份额为0.5%。

Strategy Analytics表示：“所有价位的安卓平板电脑选择的多样性帮助厂商吸引到了广泛的受众；即使是基础的平板电脑也可以应付许多小学生的学习。2020年Q3，三星、联想和华为在大多数区域的出货量和利润率都较高。值得我们注意的是，这三个厂商生产的安卓和Chrome可拆卸平板电脑处在最前沿，其价格通常比iPad要低。在2020年7月至10月PrimeDay促销活动期间，即使亚马逊平板电脑出货量达到了近500万部，但仍同比下降8%。”