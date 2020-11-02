科普：什么是 5G CPE

CPE这个东东，对于我们国内用户来说，算是一个新鲜且少见的玩意。

它的全称叫做Customer Premise Equipment，业内喜欢称之为“客户终端设备”。其实，Premise有“前提、假设”的意思，更准确的翻译应该是“客户前置设备”。

所谓“前置”，是指它总是站在用户设备的“前面”。它的作用，是将移动通信信号（4G、5G等）或有线宽带信号，转换成本地局域网信号，供用户设备使用。

在国内，CPE一般会在两种情况下出现。

一种，是政企用户的专线接入宽带业务里面，用户侧一般都有这么一个设备。

另一种，就是这几年国内逐渐开始流行起来的5G CPE。



5G CPE



5G CPE，属于一种5G终端设备。它接收运营商基站发出的5G信号，然后转换成Wi-Fi信号或有线信号，让更多本地设备（手机、平板、电脑）上网。

大家可以看出，5G CPE和我们家里光纤宽带的“光猫”功能非常类似。

光纤宽带所使用的光猫



其实，从本质上来说，“光猫”属于CPE的一种。“光猫”和5G CPE的区别在于，“光猫”向上连接的是运营商光纤接入网设备，而5G CPE连接的是5G基站。

那么问题来了，既然有了“光猫”，我们还要5G CPE有啥用？5G CPE会取代“光猫”吗？

我们先说结论：当然是不会。



目前的5G CPE产品，都使用了和5G手机相同或类似的5G芯片，拥有强大的5G连接能力，支持SA/NSA组网，兼容4G/5G信号。在速率方面，5G CPE和“光猫”不相上下。



可以说，5G CPE就是一个加强版“光猫”。

5G CPE的优势，就是移动性和灵活性。

与常规“光猫”只能固定在一处使用不同，5G CPE可以“移动”。凡是有5G信号的地方，都可以使用5G CPE。

例如，当我们一家人去郊区别墅度假时，可以使用5G CPE，架设一个Wi-Fi 6高速热点，让家庭成员们都能够上网，分享游玩的视频。

再比如，当公司外出举办活动或参加展会时，可以使用5G CPE，方便员工和客户上网。

甚至说，你要去摆地摊，也可以带上CPE，相当于带了一根光纤宽带在身边。

5G CPE的灵活性，表现在业务开通方面。

传统的“光纤宽带”，开通起来还算比较容易，去营业厅办理套餐，就能开通。但取消就麻烦多了。现在的宽带业务，基本上都有协议期，协议期没结束，就不能随意停机。

万一需要搬家，光纤宽带还要办理移机，也很麻烦。



而5G CPE不同，只要有一张5G手机卡（现在网上的流量卡很便宜），就能高速上网。

CPE背后的卡槽



对于年轻人的租房场景，还有小微企业的办公场景，使用5G CPE就非常合适。设备随带随走，随走随用，完全规避了宽带装机拆机带来的麻烦。

5G CPE还适合偏远地区或地形复杂地区（例如农村、野外等）。这些地区如果要铺设光纤，难度大、成本高，非常不划算。

事实上，国外很多地区，因为地广人稀，所以很早就开始使用CPE。他们利用室外CPE接收基站信号，然后转成本地信号，以此来访问互联网。

固定无线宽带接入（fixed wireless access，FWA）

如果是毫米波CPE的话，就更来劲了

室外CPE



此外，5G CPE体积大，天线增益更强，功率更高，信号收发能力比手机更强，所以还经常被用于各种外场5G场景测试。

简而言之，5G CPE融合了Wi-Fi的低成本，还有5G的大带宽，将两者的优势结合，形成对传统光纤宽带的有力补充。

除了上网之外，5G CPE未来还会充当家庭智能网关的作用。



一直以来，家用路由器市场都是众多厂商的竞争焦点。不是因为路由器赚钱，而是因为它是全家网络流量的出入口，也是家庭数字应用的基础平台。5G CPE，扮演着和路由器同样的角色，它将是未来5G家庭的“智慧网关”，更是全家智能生活的支点。

用户通过5G CPE，可以控制家中的多种智能设备，在实现万物互联的同时，显著提高了家庭成员的生活体验。

除了面向家庭的to C场景之外，面向企业的to B市场，5G CPE也有非常广阔的应用前景。

以智慧工厂为例。未来，工厂的设备和物资都会联网。5G CPE，可以作为某个区域内（车间）所有设备的统一流量出入口，为这些设备提供低成本、高速率的网络连接。

随着应用场景的增加，5G CPE将支持除了5G之外更多的通信协议（例如蓝牙、UWB等），真正成为所有设备的管理控制中枢。

除了网络连接功能外，5G CPE还会与边缘计算结合，成为一个下沉的边缘计算节点，为相关设备提供算力支持。

总而言之，5G CPE对家庭用户和企业用户都有非常重要的意义。

随着5G网络建设的全面铺开，越来越多的地方开始覆盖5G信号。5G CPE的需求一定会不断增加，围绕5G CPE的应用场景，也会变得越来越多。

相信5G CPE会逐渐走进更多人的生活！