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腾讯云双 11 云上盛惠：1 核 2G 服务器 88 元 / 1 年

2020/11/3 19:11:33 来源：IT之家 作者：杰克 责编：杰克
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腾讯云双11期间开启大促，从10月30日起至11月30日，腾讯云每天都进行服务器秒杀互动，1核2G、50G硬盘的标准型S4爆款云服务器，新用户活动秒杀价88元/1年，点此购买

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1、目前来看，1核2G配置的云服务器，腾讯云88元/1年的价格已经极具竞争力。此外，2核4G-100G、50G硬盘的标准型S4云服务器秒杀价700元/3年，升级3M带宽更具实用性和性价比，即使3年后换新迁移也不算麻烦

虽然新用户优惠力度更大，老用户也有折扣可享，续费2.5折起，拼团最高免费续费40个月，可以根据需求在对应时间选择秒杀，先领限量代金券，券后价更低，点此领取

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关键词：腾讯云

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