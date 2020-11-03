工信部：加快形成适度超前、快充为主、慢充为辅的公共充电网络

IT之家11月3日消息 11 月 2 日，国务院办公厅印发了《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》，

工业和信息化部副部长辛国斌今日表示，截止到今年 9 月，全国累计建设的充电站达到 4.2 万座，换电站 525 座，各类充电桩达到了 142 万个，车桩比约为 3.1：1。

此外，工信部将配合能源局等部门落实好《规划》提出来的任务，加强与城乡建设规划、电网规划及物业管理等的统筹协调，加快形成适度超前、快充为主、慢充为辅的高速公路和城乡公共充电网络。

据中汽协数据，今年 9 月，新能源汽车销量 13.8 万辆，同比增长 67.7%，累计 73.4 万辆，同比下降 17.7%。占整个汽车销量占比份额分别为 5.4%、4.3%。IT之家知悉，《规划》中 2025 年新能源汽车新车销售量达到新车销售总量的 20% 左右。

从全球视野看，中国电动化供应链快速发展、最为完善，龙头企业已经供应海外，作为全球优质制造资产的价值凸显。推荐具备全球竞争力的新能源汽车供应链优质企业，尤其是特斯拉、大众 MEB、LG 化学、宁德时代等。

在这个基础上，国务院印发《规划》，表示将为新能源汽车后续发展指明方向，一是提高技术创新能力；二是构建新型产业生态；三是推动产业融合发展；四是完善基础设施体系；五是深化开放合作。