【IT之家评测室】荣耀手环 6 首发体验：手环 or 手表？体验面前不重要了

上周，荣耀智慧生活正式官宣了荣耀手环 6 新品，同时宣称 “开启手环全面屏时代”，新品预热引发了不少小伙伴的期待，当手环遇到 “全面屏”会产生什么样的“化学反应”呢？11 月 3 日晚间，荣耀手环 6 正式发布，荣耀手环 6 最大的变化，就是在这块屏幕上。

荣耀手环 6 屏幕升级到了 1.47 英寸的臻彩大屏，并且屏占比提升至了 64%，显示面积相比荣耀手环 5 提升 148%，在保证了手环形态的前提下，其所搭载的屏幕更接近手表尺寸，屏幕的显示内容更加全面，这也意味着消费者的在手环上的操控将更加得心应手。

除了屏幕升级之外，荣耀手环 6 的运动健康等也迎来了全新的升级，IT之家经过一段时间的上手，现在为大家简单分享一下这款新品的体验究竟如何。

第一部分：外观设计及佩戴体验

说实话，如果不是看到外包装，笔者拿到荣耀手环 6 的时候更相信它是一块智能手表，和荣耀手环 5 等前辈们相比，荣耀手环 6 在形态上的变化实在是太大了，它更像是此前荣耀发布的荣耀 ES 手表的 mini 版本，但又做到了手环类产品的轻快，即无感知的佩戴体验。

荣耀手环 6 采用了方屏设计，端庄中带着一点柔软，把手环横过来看的话，会发现手环的整个屏幕是带有一点弧度的，更贴合手腕，与荣耀 ES 有着异曲同工之妙。在细节设计上，荣耀手环 6 也更加倾向荣耀手表 ES，比如同样有红线点缀的按键，这也是手环唯一的一枚机身按键，位于手环右侧，手环左侧，则是镶刻的荣耀英文 Logo。

荣耀手环 6 的屏幕大小为 1.47 英寸，在手环阵营里，这属于 “巨屏”范围了。同样的是屏占比达到了 64%，如果你拿这个数据跟手机相比，64% 根本不算什么，但要知道，64% 可是一块手环的屏占比，能做到这个成绩已经非常出色。

这么说如果还无法感受的话，可以去看看其它手环产品，光底部的触摸按键就占了屏幕近一半的面积，这种对比是非常明显的。所以，荣耀官方用 “全面屏”来营销这款产品也是可以理解的，毕竟 1.47 英寸的 AMOLED 屏幕摆在这，笔者甚至认为，将这款手环叫作 “手表轻量版”似乎也没什么毛病。

荣耀手环 6 屏幕的另外一个非常明显的提升，则是分辨率。目前尚不清楚屏幕分辨率的规格，不过单从肉眼观感来看，荣耀手环 6 基本已经达到了视网膜的级别，无论是图像还是文字，此前手环因为屏幕大小限制所产生的颗粒感已经完全消失。

荣耀手环 6 的屏幕观感细腻，相较于前代和同级别的手环产品，荣耀手环 6 的屏幕能够显示更多的内容，比如完整的显示实时心率曲线，运动过时的数据、通知显示更多的文字信息、操控音乐播放等等。因为大屏的原因，手指在这块屏幕上操作也更加的顺畅和自由，进一步的拉低了手环屏幕的操作局限性。

荣耀手环 6 的屏幕亮度共分为 5 个档位，最高档在强光下能够保证足够的观感清晰。因此也无需担心户外运动时看不清手环内容。

不过，受限于成本以及有限的机身空间，荣耀手环 6 并不支持亮度自动调节。笔者在设置中，也并未找到荣耀手环 6 的夜晚模式（或许是评测机固件没来得及更新？），因此夜晚佩戴使用的话，你需要手动将屏幕亮度调制合适档位，或者开启特定时间的勿扰模式。

在IT之家的体验中，笔者将屏幕亮度调制在了第二档上，这个档位既保证了白天能看清屏幕，夜晚使用也不那么刺眼。

在核心配置方面，荣耀手环 6 采用了 6 轴传感器，A+g-sensor 运动传感器，支持 BLE 5.0 连接，搭载了 HuaweiTruseen 4.0 心率传感器，支持 NFC（选配）、Mic（选配），支持 5ATM 防水。

在充电方面，荣耀手环 6 采用了双触点式的磁吸充电方式，用户给荣耀手环充电时，无需将手环本体和表带拆开。

上一代的荣耀手环 5 采用了类似的充电方案，不过前代的充电底座体积略大，并且非一体化设计，使用时需要先将底座卡在手环底部，然后再接上充电线。经过一代迭新，荣耀手环 6 的充电方案便捷了不少，每次使用时，只需将充电线对准磁吸触点，底座便牢牢地吸附在手环上。

充电 GIF 演示

荣耀手环 6 重量约 18 g（不含表带），如果你习惯了诸如荣耀 GS Pro 这样的专业重量级选手，再次佩戴荣耀手环 6 基本可以说是 “无感知”的，轻巧的机身更适合夜晚睡眠佩戴，更好的监测用户的睡眠状况。

第二部分：交互体验及运动健康

荣耀手环 6 支持表盘市场功能，华为运动健康 App 内提供了 100 + 不同风格的表盘，有付费的也有免费的。

当然，如果你觉得这上百个表盘仍无法满足你的个性化需求，你也可以选择自定义表盘，NFC 版本支持一碰传表盘功能，使用方法也非常简单。只需将打开华为 / 荣耀手机选好的图片（最高可选 5 张），开启 NFC 功能后，将手机背面轻轻碰触手环，震动之后，手机里的图片将自动生成手表的表盘。

GIF 演示

在基础功能方面，荣耀手环 6 支持记步、消息通知、睡眠监测、遥控拍照、信息、天气、音乐播放（控制手机里的音乐）、公交卡 / 门禁卡、支付宝、秒表、闹钟、查找手机等功能，这里就不额外赘述了。

因为荣耀手环 6 具有大屏优势，屏幕可以显示更丰富的信息和图案，比如下面的 GIF 中，每一页都详细记录了笔者的运动数据，这些信息还能以图形和条形柱的方式呈现，更直观，也更具有美感，在观感体验上更接近智能手表。

在健康领域，荣耀手环 6 支持 24 小时智能心率监测、支持血氧饱和度检测、支持 TruSleep 科学睡眠、支持压力检测 / 呼吸训练、支持女性生理周期记录及提醒，支持心脏健康研究及呼吸睡眠暂停风险。

首先是大家最为关心的心率监测，荣耀手环 6 搭载了全新升级的 HUAWEI TruSeen™4.0 技术，据官方资料，该技术融合了华为 2012 实验室和华为全球研究所的创新技术与研发实力，具有更低功耗、更高精准度。同时，荣耀手环 6 支持后台智能心率监测，可记录过去 24 小时的心率曲线以及静息心率，还提供了静态心率过高 / 过低提醒功能。

和前一代产品一样，荣耀手环 6 同样与中国 301 医院深度合作，提供了更为专业健康管理功能，比如心脏健康研究及跟踪服务。该功能需要下载独立的心脏健康研究 App，在该 App 内，包括心脏健康和睡眠呼吸暂停两个大方面，同时，你还可以在设置中添加亲友，同步亲友的健康数据。

心率失常检测

以心脏健康为例，其提供了心律失常监测、房颤风险预测，通过荣耀手环 6 检测，可结合专业算法和技术分析，辅助分析用户心律失常的检测结果。

房颤风险预测及心率测量详情（最右图）

此外还有联合 301 医院一同发起睡眠呼吸暂停研究项目，通过荣耀手环 6 以及监测算法，官方表示筛查此病症综合准确度高达 85.9%。

在睡眠监测方面，荣耀手环 6 搭载了 HUAWEI TruSleep™2.0 睡眠监测技术，不仅能够识别晚间睡眠，白天的零星小睡荣耀手环 6 也能精准记录。比如 11 月 3 日中午，笔者趁午休时间小憩了 20 分钟左右，荣耀手环 6 就的记录下了笔者的睡眠，记录的时间非常精准。笔者 13 点 03 分左右闭眼，入睡时间无法记录，13 点 29 分清醒，此时手表记录的小睡时间为 22 分钟，基本可以判断为误差极低。

在 App 内，还提供了非常丰富的睡眠结构分析，包括早醒、多梦、作息不规律等等，还提供上百条睡眠改善建议。

荣耀手环 6 同样支持压力监测功能，根据官方资料，荣耀手环 6 与中国科学院心理研究所联合开发的 HUAWEI Trurelax™技术，可以监测心率变异性，经过分析之后准确评估用户当前的压力状况。

讲完了健康，再来简单看一下荣耀手环 6 在运动方面的表现，目前荣耀手环 6 支持十种运动模式，包括室内跑，户外跑，户外骑行、户外步行、 室内步行、室内单车，自由训练，泳池游泳，椭圆机、划船机等，并且支持运动自动识别，比如跑步之前，无需进行手动打开运动模式，当手环检测到你的运动状态时，会通过算法及你的身体数据，自动匹配至相应的运动模式。

笔者简单测试了荣耀手环 6 的室外步行运动模式，需要说明一点，荣耀手环 6 没有内置 GPS，所以定位是需要手机协助的，如果手机和手表之间尚未连接，手环同样能够记录你的运动数据，但无法记录运动轨迹。

三、细节体验及续航表现

上文提到过，荣耀手环 6 还搭载了 Mic（选配），麦克风的搭载是为了实现更好的语音功能，长按右侧的按键（也是机身的唯一按键），即可通过语音控制联动的智能家居，又或者是进行简单的语音交互功能，早期固件的原因，笔者与其配对的荣耀 30 Pro 手机暂不支持该功能，这里就不演示了。此外，搭配荣耀 / 华为手机，荣耀手环 6 还支持智能情景推送功能，比如，抬腕接收到预订航班安排等等，对于经常出差的用户来说，这个功能很贴心也很必要。

必须要提一下的是，荣耀手环 6 能实时监测佩戴状态，比如当手环放在桌子时，屏幕会立马熄灭，同时机身背面传感器的灯也会立马熄灭，以达到省电的效果。此外，IT之家在体验中发现，当你身处黑暗环境时，荣耀手环 6 背面的传感器灯光也会熄灭，保证用户的良好睡眠。

续航方面，根据官方给出的数据，荣耀手环 6 典型场景可达到 14 天续航，包括心率常开、夜间使用普通睡眠、每周平均锻 炼 30 分钟、开启消息通知（每天 50 次消息、6 次来电、3 次 闹钟）、每天亮屏 200 次。

重度场景也能达到 10 天的续航能力，包括心率常开、夜间使用科学睡眠、每周平均锻 炼 60 分钟、开启消息通知（每天 50 次消息、6 次来电、3 次 36 / 36 闹钟）、每天亮屏 500 次。

因为时间原因，笔者就不测试荣耀手环 6 的续航了，从日常的体验来看，笔者手里的这两天手环续航基本与官方宣称的一致，反正笔者在日常使用中是没有任何电量焦虑问题的。

总结：

从笔者的个人体验角度来讲，荣耀手环 6 是一款非常值得购买的智能穿戴新品（特别是针对华为/荣耀手机用户），荣耀手环 6 虽然定位手环，但体验上已经接近智能手表，荣耀似乎是拿着做手表的思路去打造这款产品。在一定程度上，荣耀手环 6 开启了智能手环的新形态，比手环更大的屏幕，有了更多的设计空间和想法，字体更大、图案显示更全面，用户的观感和操作不再被小屏幕所拘束，即做到了像手环一样的无感的佩戴体验，同时又保证了接近手表一样的交互体验。

在产品的形态之外，荣耀手环 6 在健康监测方面也是非常的专业，全新升级的 HUAWEI TruSeen™4.0、HUAWEI TruSleep™2.0 保证了荣耀手环 6 的数据检测精准度，与中国 301 医院的深度合作，给为荣耀手环在筛查心脏、睡眠带来了强有力的技术背书，作为一款手环产品，荣耀手环 6 可以说做到了面面俱到。

价格信息：

荣耀手环 6 售价 249 元，荣耀手环 6 NFC 版售价 289 元，将在 11 月 4 日 0 点预售，11 月 11 日 0 点正式发售。