蚂蚁集团发信致歉：上市计划暂缓，将妥善处理好后续工作

IT之家 11 月 3 日消息 今晚，上交所称由于蚂蚁集团近日实际控制人、董事长及总经理被相关部门联合约谈，根据相关规定将暂缓蚂蚁集团上市程序。之后，港交所也发布公告，暂缓蚂蚁集团上市。

蚂蚁集团现已发布致投资者信称深表歉意，将按照两地交易所的相关规则，妥善处理好后续工作。

蚂蚁集团致投资者信：

尊敬的投资者：

蚂蚁集团于今日接到上海证券交易所通知，暂缓在上海证券交易所 A 股上市计划。受此影响，蚂蚁决定于香港联交所 H 股同步上市的计划也将暂缓。

对由此给投资者带来的麻烦，蚂蚁集团深表歉意。我们将按照两地交易所的相关规则，妥善处理好后续工作。

稳妥创新、拥抱监管、服务实体、开放共赢，会让蚂蚁集团经得起考验和信任。我们会坚持我们的初心和使命，继续用我们的热情、专业、担当，致力于为广大小微企业和大众消费者做好服务。有关发行上市的下一步进展我们将与上海证券交易所及监管部门保持密切沟通，并及时披露相关情况。

蚂蚁集团

2020 年 11 月 3 日