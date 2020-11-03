经济日报：蚂蚁集团暂缓上市彰显保护投资者利益的坚定决心

IT之家11月3日消息 蚂蚁集团港交所今晚发布公告：暂缓 H 股上市。今日晚间，上交所发布公告称暂缓蚂蚁科技集团股份有限公司科创板上市的决定。蚂蚁集团于上交所上市进程的网页，已被删除，科创版网站的多个页面，亦显示不存在。对此经济日报发布评论，蚂蚁集团暂缓上市彰显保护投资者利益的坚定决心。

IT之家获悉，经济日报文章中称，此前，蚂蚁集团经过各方批准，按相关程序走到现在，正在静候上市。蚂蚁集团启动上市以来，也广受市场关注。近期，有关方面经过进一步了解，发现了相关问题。本着发现问题，解决问题，一切从维护金融消费者权益、保护广大投资者利益的角度出发，监管层决定让蚂蚁集团暂缓上市。

蚂蚁集团上市按下“暂停键”，引发境内外一些人士的猜测和议论。监管部门秉持资本市场“公开公平公正”原则，发现问题、正视问题，就要坚决纠正问题、解决问题。

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