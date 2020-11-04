并非 15W，苹果称 iPhone 12 mini 的 MagSafe 充电器功率仅限 12W

IT之家11月4日消息 苹果 10 月 14 日正式发布了 iPhone 12 系列新品，其中，iPhone 12、iPhone 12 Pro 已经于 10 月 23 日首发；而 iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro Max 则于 11 月 6 日晚 9 点开始预购，11 月 13 日发售。

外媒MacRumors报道，在最近更新的一份支持文件中，苹果表示其新的MagSafe充电器在与即将上市的iPhone 12 mini一起使用时，峰值功率传输将被限制在12W，而其他所有iPhone 12机型的峰值功率则高达15W。

苹果表示，如果使用达到或超过9V/2.03A的USB-C 电源适配器，iPhone 12 mini就可以达到MagSafe充电12W。不过，支持文件指出，任何时刻输送到任何iPhone 12机型的功率都会因温度和系统活动等各种因素而发生变化。

根据苹果的说法，对于其他iPhone 12机型，使用9V/2.22A或9V/2.56A或以上的USB-C Power电源适配器，通常情况下，可以达到15W的峰值功率。

IT之家获悉，苹果支持文件还指出，当EarPods等Lightning配件连接到任何iPhone 12机型时，MagSafe充电器的充电功率被限制在7.5W，以符合监管标准。

苹果表示，在将iPhone 12放置在MagSafe充电器上之前，应该先将其连接到电源上，因为这样可以让充电器验证其是否安全，以提供最大的电力。如果你把iPhone 12放在MagSafe充电器上再插入，只需取出iPhone 12，等待三秒钟，然后再放回去，就能恢复最大的电力输送。

MagSafe 是所有 iPhone 12 机型上的一项新功能，可以将磁性配件连接到设备的背面，包括苹果的 MagSafe 充电器，以实现更精确的无线充电。MagSafe充电器现在的售价为329元。