苹果 iPad 8 配备 20W 充电器，但不支持 PD 快充

IT之家 10 月 30 日消息 苹果 iPad 8 已于上月发布，配备了 10.2 英寸 Retina 显示屏、A12 仿生芯片，国行版本售价为 2499 元（32GB）。苹果 iPad 8 与新款 iPad Air 4 一样配备了 20W 的充电器，然而根据充电头网的评测，苹果 iPad 8 并不支持 PD 快充。

根据充电头网的评测，将苹果 iPad 8 升级至最新的 iPadOS 14.1 之后，用原装充电器充电，功率为 12.99W，此时处于苹果的 2.4A 充电状态，而没有触发 9V 的 PD 快充。之后，充电头网又用原装12W、30W、87W、96W 充电器进行了测试，全部都是以 Apple2.4A 模式充电，未触发 PD 快充。

IT之家了解到，iPad 8 支持第一代 Apple Pencil 、全尺寸智能键盘以及现有的其他第三方键盘，支持连接具备蓝牙功能的 Xbox 无线手柄、PlayStation DualShock 手柄，或是 MFi 认证的游戏手柄。iPad 8 配备了 8MP 的后置镜头和 FaceTime 高清摄像头，采用10.2英寸视网膜屏和立体扬声器，拥有10 小时续航时间。配置方面，iPad 8 搭载了 A12 仿生芯片，包含一个六核 CPU（由两个 “性能”核心和四个 “效率”核心组成），一个四核 GPU。