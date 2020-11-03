苹果为 MagSafe 配件提供设计指南：对磁铁种类、磁力都有要求

IT之家 11 月 3 日消息 苹果的 iPhone 12 机型内置了一圈“MagSafe”磁铁，可以兼容手机壳、充电器和钱包等磁性配件。苹果自己生产 MagSafe 配件，但第三方公司也能够设计 MagSafe 产品。

苹果有一份配件设计指南，详细介绍了配件制造商可以使用的磁铁种类、方向以及苹果要求的其他设计细节。

例如，采用 MagSafe 磁铁的手机壳必须将设备包围起来，最大厚度为 2.1mm，并且必须牢牢贴在设备上，而不能依靠磁铁，这意味着不能使用磁力卡扣式手机壳，否则无法与 iPhone 保持连接。

苹果自家的 iPhone 12 广告中有一个场景，使用 MagSafe 磁铁，手机壳似乎可以“咔嚓”一下，但现实中的第一方和第三方手机壳并没有这样的功能，苹果也不打算这样做。

设计文件的内容非常丰富，有具体的位置、尺寸和极性说明，让所有 MagSafe 配件都能在 “径向最大 1.55mm 范围内”进行磁力自对准。带有磁力阵列的手机壳既不能干扰无线充电，也不能干扰附带的 iPhone 皮夹中的磁条卡，苹果有专门的测试协议供厂商使用。

此外，磁铁阵列供应商也有推荐，对使用的磁铁也有要求，苹果要求磁铁阵列必须是 N45SH 钕铁硼，镀层为 7μm-13μm 的 NiCuNi。磁铁安全配件脱落所需的磁力有具体指引。苹果表示，连接到 iPhone 12 上的手机壳至少需要 800 gf(克力)才能脱落，最大需要 1100 gf。

配件制造商如果想在配件上贴上标签，表明其配件为 MagSafe 功能设备，就必须遵守苹果的指导原则，有兴趣阅读更多关于苹果指导原则的IT之家小伙伴可以查看完整的 PDF 文件。