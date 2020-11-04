再造两艘备用，SpaceX 星际飞船原型 SN8 准备第一次高空测试

美国太空探索技术公司 SpaceX 正在为第八艘星际飞船原型 SN8 的首次高空飞行测试做准备。然而，这种测试通常很容易失败，为了应对这种风险，SpaceX 正在加紧组装更多原型以备后用。

图 1：SpaceX 第九和第十艘全尺寸星际飞船原型正加紧组装

SN8 目前正在等待进行第二轮测试，包括低温压力测试，随后是发动机的静态点火测试。点火测试将分多次进行，首先是安装 1 台发动机并进行静态点火测试，然后分别安装两台和三台发动机并测试。这是有史以来 SpaceX 首次对安装三台发动机的星际飞船原型进行静态点火测试。此前由于发现问题，SpaceX 已经更换了其中一台发动机，它可能需要第二次全面的静态点火测试。

目前，SN8 已经被安置在发射台上，准备于美国当地时间周一、周二或周三接受上述测试。不过，SpaceX 似乎因为未知原因推迟了 SN8 首次测试，尽管其已经要求在当地时间 5 日和 6 日实施道路封闭。

鉴于 SN8 是 SpaceX 首艘安装了三台猛禽发动机和功能性鼻锥部分的全尺寸原型，失败的可能性很大。SpaceX 首席执行官埃隆 · 马斯克（Elon Musk）对 SN8 测试失败做了预测，他认为故障最有可能发生在试图返回着陆台期间。如果返程没有按计划进行，SN8 也可能坠入海中。

如果 SN8 未能完好无损地回归，马斯克还提到了备用方案，即加速生产更多原型。为此，SpaceX 在加紧准备 SN8 试飞的同时，其位于博卡奇卡的工厂继续在大量生产替代原型。

图 2：SpaceX 于 10 月 31 日安装了星际飞船原型 SN9 的尾襟翼

最近，星际飞船原型 SN10 的储罐和发动机部分已经于 11 月 2 日全部组装完毕，作为飞船机身、推进剂储罐和发动机支架的圆柱形结构也已完成。剩下的主要工作就是完成较小的外部和内部管道，并安装航空电子设备、“航空罩”以及襟翼。最后，同样装有两个襟翼的鼻锥将被堆叠在四五个钢环之上。

图 3：星际飞船原型 SN10 的储罐部分被堆叠到最高高度

在 SN10 之前几周，SN9 正在跨越这些里程碑。10 月 31 日，SpaceX 将飞船已完成的储罐部分移入即将完工的高舱，不久将在那里建造超级重型火箭助推器。巨大的尾襟翼随后被抬起并安装在飞船的一侧，现在距离完全建成 SN8 的后备飞船只剩下最后两个小步骤。现在 SN9 上唯一缺少的就是鼻锥部分。不过，这部分的建造工作已经完成，截至 11 月 1 日，五个钢环已经为安装鼻锥 “帽子”做好了准备。

图 4：安装完后襟翼后，星际飞船原型 SN9 的储罐和推进部分几乎安装完成

不过，博卡奇卡生产设施户外尚未看到 SN9 专用鼻锥身影，它很可能被藏在 SpaceX 鼻锥生产帐篷的后面。最终，SpaceX 习惯提前准备更多迭代硬件的开发方法意味着，SN8 的首次发射将产生有用的数据，并帮助指出任何需要立即实施的紧迫升级或修复。目前，SN8 的发射日期尚未最终决定，但随着其通过即将到来的几项测试，日期可能很快就会确定下来。