Mercury Research：AMD X86 处理器市场份额达 22.4%，创 2007 年以来新高

IT之家 11 月 4 日消息 数据调研公司 Mercury Research 透露，AMD 已经占据了 22.4% 的 x86 处理器市场份额，这是自 2007 年以来的新高，展示了 AMD 的黄金时期。考虑到这个市场份额是在 AMD 的 Ryzen 5000 系列即将上市之前出现的，这意味着很可能在明年 AMD 在 x86 市场占据 25%（或更高）的份额。由于英特尔的 Rocket Lake 还停留在 14nm 节点上，AMD 正处于趁热打铁的时期。

报告摘要如下：

AMD Radeon RX 6000 RDNA 2 显卡将支持所有基于微软 DXR 与 Vulkan API 的光线追踪游戏。

AMD 整体 x86 CPU 占比为 22.4%，季度环比增加 4.1 个份额点，同比增加 6.3 个份额点，为 2007 年第四季度以来最高份额。

AMD 台式机 x86 份额（不含物联网）为 20.1%，环比增长 0.9 个份额点，同比增长 2.1 个份额点：AMD 台式机份额已连续增长超过 12 个季度，为 2013 年第四季度以来最高。

AMD 笔记本 x86 份额（不含物联网）为 20.2%，季度增长 0.3 个份额点，环比增长 5.5 个份额点：AMD 笔记本份额已连续 12 个季度增长。这是 AMD x86 笔记本份额的新纪录，超过了此前在 2020 年第二季度创下的 19.9% 的高点。

AMD 客户端 x86 份额（不含物联网）为 20.2%，环比增长 0.5 个份额点，同比增长 4.3 个份额点，为 2011 年第二季度以来最高。

现在是 Ryzen 5000 系列上市前夕（将于 2020 年 11 月 5 日上市），看起来 AMD 在抢占市场份额方面已经有了很好的势头。Ryzen 5000 系列带来了巨大的 IPC 提升，而且没有英特尔的竞争（英特尔的 Rocket Lake 平台要到 2021 年第一季度才会推出），支持 PCIe 4.0，看来 AMD 还将继续出色的表现。在英特尔部分产品只支持 PCIe 3.0 的情况下，客户开始投奔 AMD 也就不足为奇了。

IT之家了解到，唯一剩下的问题就是供应问题。过去曾有人称 AMD 供应受限，随着 Ryzen 5000 系列即将推出，限制 AMD 发展的因素将很快变成供应。它的晶圆生产依赖于台积电，而有传言称 NVIDIA 考虑回到台积电生产下一代 GPU，该公司可能不得不优化其晶圆组合，直到台积电扩大规模。