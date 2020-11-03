英特尔 10nm 赛扬和奔腾超低功耗处理器现身数据库，21 年 Q1 发布

IT之家11月3日消息 感谢IT之家网友 @伊吹公子 的热心线索投递，此前曝光的多款英特尔 Jasper Lake 凌动系列 CPU 现已可在英特尔官方数据库中查得，此次一共有四款 CPU 现身数据库，包括两款赛扬两款奔腾，均显示明年第一季度发布。

这几款处理器的主要区别是主频不同，其中赛扬的两款核心数也不同，分别提供 TDP 为 6.5W 的版本和 10W 的版本，四款型号 CPU 最高睿频均为 3.0GHz。

再次感谢该网友指出问题，以上四款 CPU 实际的型号和早先爆料的有所不一致，缓存大小也不一致。

另外，四款 CPU 的核显也有区别。一方面是频率，另一方面执行单元，10W 的奔腾J6425处理器配备了 32EU。

综述：

sku 核心/线程

频率 L2 TDP 赛扬N6211 2/2 1.20/3.0GHz 1.5 MB 6.5W 赛扬J6413 4/4 1.80/3.0GHz 1.5 MB 10W 奔腾N6415 4/4 1.20/3.0GHz 1.5 MB 6.5W 奔腾J6425 4/4 1.80/3.0GHz 1.5 MB 10W

此前爆料内容如下（不排除不同型号的可能）