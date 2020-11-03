英特尔 10nm 赛扬和奔腾超低功耗处理器现身数据库，21 年 Q1 发布

IT之家11月3日消息 感谢IT之家网友 @伊吹公子 的热心线索投递，此前曝光的多款英特尔 Jasper Lake 凌动系列 CPU 现已可在英特尔官方数据库中查得，此次一共有四款 CPU 现身数据库，包括两款赛扬两款奔腾，均显示明年第一季度发布。
这几款处理器的主要区别是主频不同，其中赛扬的两款核心数也不同，分别提供 TDP 为 6.5W 的版本和 10W 的版本，四款型号 CPU 最高睿频均为 3.0GHz。
再次感谢该网友指出问题，以上四款 CPU 实际的型号和早先爆料的有所不一致，缓存大小也不一致。
另外，四款 CPU 的核显也有区别。一方面是频率，另一方面执行单元，10W 的奔腾J6425处理器配备了 32EU。
综述：
|sku
|核心/线程
|频率
|L2
|TDP
|赛扬N6211
|2/2
|1.20/3.0GHz
|1.5 MB
|6.5W
|赛扬J6413
|4/4
|1.80/3.0GHz
|1.5 MB
|10W
|奔腾N6415
|4/4
|1.20/3.0GHz
|1.5 MB
|6.5W
|奔腾J6425
|4/4
|1.80/3.0GHz
|1.5 MB
|10W
此前爆料内容如下（不排除不同型号的可能）
Jasper Lake系列桌面将被限制为10W TDP，将拥有多款奔腾和赛扬型号，基础频率均为2.0GHz，具体型号如下：
奔腾银牌N6005： 4核4线程，全核最高3.3GHz, 内置UHD核显, 配备 4MB L2缓存；
赛扬N5105：4核4线程，全核2.8GHz, 内置UHD核显, 配备 4MB L2缓存；
赛扬N4505：2核2线程，全核2.9GHz, 内置UHD核显, 配备 4MB L2缓存。
移动版本型号TDP仅6W，基础频率均为1.1GHz，具体型号如下：
奔腾银牌 N6000：4核4线程，全核最高3.1GHz，内置UHD核显，配备4M L2 缓存；
赛扬 N5100：4核4线程，全核 2.8GHz，内置UHD核显，4M L2 缓存；
赛扬 N4500：2核2线程，全核 2.8GHz，内置UHD核显，4M L2 缓存。