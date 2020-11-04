松下将为特斯拉供应新电池：充电速度有望提升

据报道，松下将在位于内华达的超级工厂中为特斯拉生产新的电池，新电池将支持更快的充电速度。

今年早些时候，松下宣布将向内华达州超级工厂追加 1 亿美元投资，该工厂是松下与特斯拉的合资工厂，专门为特斯拉生产电池芯。作为本次投资的一部分，松下表示将把内华达超级工厂所生产的电池的密度提升 5%，总产量提升 10%。

如今工厂内传出了有关新电池的更多消息。

赛琳娜 · 米克拉兹卡（Celina Mikolajczak）此前曾在特斯拉担任了很长时间的电池专家，如今她是松下能源北美公司的电池技术副总裁。米克拉兹卡在斯坦福 StorageX 国际研讨会上做了演讲，并透露了更多关于电池的信息。她表示，松下当前正在改造内华达超级工厂生产线，从而为生产新电池芯做准备。她透露，新电池不仅能量密度提升了 5%，而且还拥有 “卓越的快速充电性能”。

米克拉兹卡称：“当前我们正在改造生产线以提升能量密度。这是一种优秀的新电池芯，很快就会做好生产准备。它有着卓越的快速充电性能，并提升了能量密度，真的让人非常兴奋。”

这意味着，未来特斯拉车辆的充电速度将会进一步提升，更快的充电速度无疑将提升车主的满意程度。而能量密度提升 5%，意味着车辆的续航里程也将进一步获得提升。更快的充电速度和更长的续航里程，在一定程度上缓解了电动汽车车主的里程焦虑，有助于让更多消费者放弃燃油车，转而接受电动汽车。可惜的是，米克拉兹卡没有具体说明在使用新电池后，车辆的充电速度能够提升多少。

米克拉兹卡也并未详细透露松下将会在何时开始为特斯拉供应新的电池芯，但是据推测，新电池有可能已经开始向特斯拉供应，也有可能会在不久后被提交给特斯拉。

内华达超级工厂生产的电池芯被用在特斯拉的 Model 3 和 Model Y 两款车型上。最近，这两款车都获得了性能提升，车辆的续航里程有所增加，这不禁令人猜测，特斯拉是否在这些车辆中使用了新的电池。

然而，这种猜测尚未获得官方的证实，而且也没有测试报道称 Model 3 和 Model Y 的充电速度有所提升。

当前，Model 3 和 Model Y 的最大充电功率已经达到了 250 kW，但是这种充电速度无法维持太久，在使用一定时间之后，充电速度就会下降。