改款特斯拉 Model 3 即将交付消费者：全新轮毂、新增电动后备箱门

据报道，一辆装满了新款 Model 3 的拖车从特斯拉弗里蒙特工厂内开了出来，这些车辆即将被交付给消费者。

有消费者在美国道路上偶遇了这辆拖车，车上装载的 Model 3 有着改款后的明显特征，例如黑化的镀铬装饰，和新样式的轮毂。新款 Model 3 最明显的外观变化，就是使用了新的轮毂，这些轮毂在 Model 3 标准续航 + 和长续航版本上为标配。很明显改款后的 Model 3 已经走下了产线，即将和它们的主人见面。

特斯拉于 2020 年 10 月中旬公布了最新的 Model 3 外观设计，除了外观有所改变之外，改款后的 Model 3 的续航也迎来了小幅提升。其长续航版本在满电情况下的续航里程达到了 353 英里（约为 568 公里）。最新的线上配置工具显示，改款后，Model 3 的中控台样式也出现了变化，并且增加了电动后备箱门。

与此前的中控台相比，新的中控台使用了新的配色，并且开启方式也出现了改变。有意思的是，特斯拉取消了内饰中的钢琴黑配色，因为这个颜色会成为指纹和灰尘收集器，让许多车主感到苦恼。在使用了新的颜色之后，车主无需再频繁清理这一区域，从而受到更多人的青睐。

值得一提的是，新设计很可能在不久后也体现在国产 Model 3 上。但是当前特斯拉中国官网的配置工具显示的依然是老款 Model 3，银色镀铬装饰和老式轮毂依然存在。