蚂蚁集团 AH 股推迟上市，阿里巴巴港股大跌逾 9%：市值蒸发 6000 亿

11 月 4 日消息，11 月 2 日，四部门对蚂蚁集团实际控制人马云、董事长井贤栋、总裁胡晓明进行了监管约谈。11 月 3 日，上交所与港交所暂缓蚂蚁集团上市，随后蚂蚁在港交所公告称 H 股也推迟上市。隔夜在美股，阿里巴巴大跌 8%，今日阿里巴巴港股低开 9.27%，以港股价格计算，市值蒸发 6000 亿港元。

蚂蚁公告称，“蚂蚁集团宣布其今天获内地监管机构的通知，由于本公司实控人及执行董事长、总经理被监管约谈以及金融科技监管环境发生变化等重大事项，可能会使得本公司不符合相关发行上市条件，或者信息披露要求，因此决定暂缓本公司的 A 股于科创板上市。因此，同时进行的 H 股与联交所主板上市亦暂缓。”

今日早间，蚂蚁公告称，兹提述蚂蚁科技集团股份有限公司日期为 2020 年 11 月 3 日之公告，内容有关暂缓 H 股上市。基于该公告所载的理由，H 股首次公开发售及 H 股上市将不会按照招股章程所载的时间表进行。因此，本公司宣布以下有关退回香港公开发售的申请股款的安排。香港公开发售的申请股款（连同 1.0% 经纪佣金，0.0027% 香港证监会交易徵费以及 0.005% 香港联交所交易费）将不计利息分两批退回。

阿里巴巴集团发言人表示，我们会和蚂蚁集团一起，积极的配合和拥抱监管，我们相信蚂蚁的同学，有这个信心，也有这个能力把工作落实好。社会希望我们更好，我们也必须用一如既往的努力实现和超越社会的期望，这是我们这群人的责任。

香港交易所回应表示，不评论个别上市申请或发行人。香港仍然是亚洲首屈一指的国际 IPO 市场，香港交易所今年已经欢迎超过 120 家公司上市。中概股回归、区域及本地的上市申请仍然活跃。我们期待并欢迎亚洲及国际的发行人及投资者参与我们的市场。

香港金管局发言人回应蚂蚁暂缓两地上市：香港作为国际金融中心，资金来往进出是很正常的。金管局多年来在金融及银行体系建立了强大的缓冲和抗震能力，银行体系非常稳健，流动性充裕。发言人续指，有信心和能力维护香港的货币和金融体系稳定。

据媒体报道，蚂蚁暂缓两地上市，董事长井贤栋连夜组织召开中高层会议。会议上提及到 “暂缓”之后，保守估计蚂蚁重新上市的时间要被推迟半年左右。

接近蚂蚁集团的人士称，井贤栋在会上表现相对乐观。井贤栋向参会人员解释称，监管主要是征求意见，蚂蚁需要尽快满足征求意见中涉及的具体要求。

井贤栋当晚还表示，此次蚂蚁 IPO 打新的的资金会退还给投资人，包括战略投资者与通过支付宝进行投资的散户投资者。在蚂蚁集团重新申请上市时，重新进行 “打新”。