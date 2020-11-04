特斯拉德州工厂建设 “进展神速”，马斯克发文表扬：真牛

电动汽车制造商特斯拉位于德克萨斯州奥斯汀的巨型工厂建设进度很快，以至于 CEO 埃隆 · 马斯克 (Elon Musk)都表扬了负责该项目的团队。

最近有网友分享了德州工厂建筑工地的照片，马斯克回复称：“特斯拉德克萨斯州工厂建设进展神速，项目负责团队真牛！”

事实上，特斯拉的每家巨型工厂都有自己的独特之处。比如上海工厂以其建设速度快和车辆质量高而闻名，柏林工厂将拥有极其先进的技术。

而德州工厂可能会因为两个显著特点而闻名。第一，它很可能拥有最美丽的巨型工厂场地。在宣布特斯拉在美国的下一个巨型工厂位置后，马斯克分享了德州工厂的部分设计细节，称那里可能是公众参观的 “生态天堂”。

第二，特斯拉将在德州工厂生产电动皮卡 CyberTruck。如果这款车型被证明成功，特斯拉的其他工厂很有可能也会增加生产。不过，德州工厂将永远是 CyberTruck 的第一条生产线。

马斯克最近表示，在德州工厂开始生产之前，特斯拉对 CyberTruck 做了些微调。他在第三季度财报电话会议上表示，CyberTruck 的生产在很大程度上取决于德州工厂的建设进度，这使得他最近的表扬更加值得关注。

实际上，自去年 11 月发布 CyberTruck 以来，特斯拉团队始终在致力于完善这款电动皮卡的设计。特斯拉在 Model 3“生产地狱”方面吸取了大量经验，该公司很清楚，CyberTruck 的最终设计很可能决定其产能爬坡面临的挑战大小。特斯拉团队对 CyberTruck 设计细节的不断完善表明，该公司正在尽其所能确保其首款电动皮卡的生产顺利进行。

与此同时，特斯拉也在计划扩建其他美国工厂，包括其位于内华达州的巨型工厂。特斯拉电池供应商、松下北美能源公司电池技术副总裁塞丽娜 · 米科尔卡基（Celina Mikolajczak）日前发图，展示了内华达州工厂建成后的全貌。

未来的扩张显示，特斯拉自己的制造空间、松下的电池制造空间以及处理原材料的空间都将更大。松下现在有 13 条电池装配线，保持全天候运行，现在每年生产超过 35GWh 的电池。扩建后，特斯拉和松下有望实现 100GWh 的电池生产目标。