首页
辣品
IT圈
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > 软件之家>软件快报

优麒麟开源操作系统 20.04.1 更新发布：超 300 处改进

2020/11/4 11:30:10 来源：IT之家 作者：懒猫 责编：懒猫
评论：

IT之家11月4日消息 今日上午，优麒麟开源操作系统表示，已发布优麒麟 20.04.1 的最新系统更新，拥有超 300 处更新。

▲ 图源：优麒麟开源操作系统

IT之家了解到，本次更新涉及开始菜单、文件管理器、任务栏、侧边栏、控制面板等多个方面

需要注意的是，优麒麟表示，为保证优麒麟 20.04 长期支持版本的稳定性，此次更新暂未同步 20.10 新特性，预计将在下次更新时推送。

功能改进与 BUG 修复（2020-11-03）：

开始菜单

  • 修复搜索框无光标

  • 修复侧边个性化设置失败

  • 修复锁屏时开始菜单显示问题

  • 修复默认态窗口重叠

  • 优化中文搜索

文件管理器

  • 新增桌面选中文件按Enter可直接打开或进入文件夹

  • 新增快捷键(Ctrl+H)，支持桌面显示隐藏文件

  • 新增最近文件中，跳转到所在目录右键选项以及功能

  • 新增直接拖动文件到收藏夹下目录

  • 新增更多常用格式的图片的壁纸设置

  • 新增WPS办公文件分类筛选

  • 新增文件颜色标记显示

  • 新增计算机视图中移动设备弹出选项

  • 新增odp,ods等压缩格式文件支持解压缩

  • 新增最近中的清空所有选项

  • 新增操作菜单的悬浮提示

  • 新增拖动文件到侧边栏路径支持

  • 修复文件操作后文件在移动设备丢失

  • 修复多次文件拷贝排队取消导致的崩溃

  • 修复高分屏情况下拖动窗口鼠标偏移

  • 修复文件较多时切换到列表视图卡顿等响应问题

  • 修复递归搜索无效等搜索问题

  • 修复纯颜色壁纸切换失败等壁纸问题

  • 修复挂载和卸载操作偶发导致闪退等设备挂载问题

  • 修复回收站选中多个文件查看属性显示空白等回收站问题

  • 修复开始格式化操作后，可更改格式化选项等格式化问题

  • 修复文件拷贝或移动过程中进度条闪动等文件操作问题

  • 优化右键打开文件选择程序列表等右键菜单内容

任务栏

  • 新增任务栏开始菜单按钮右键二级菜单

  • 新增快速启动栏超过五个图标时，翻页功能

  • 新增快速启动栏图标拖动排序功能

  • 修复装包卸包导致的任务栏崩溃

  • 修复日历插件月份选择选项点击无效

  • 修复快速启动栏无法打开中文路径应用

  • 修复任务栏不支持VNC远程桌面

  • 修复扩展屏相关问题

  • 修复任务栏调整大小和方位后，图标遮挡等问题

  • 优化任务栏CPU占用

侧边栏

  • 修复剪贴板字体跟随控制面板大小变化

  • 修复倒计时暂停后，仍会显示最初倒计时结束时间等闹钟相关问题

  • 修复文件列表显示异常等用户反馈程序问题

  • 修复搜索时便签总计数异常等便签本相关问题

控制面板

  • 新增显示分辨率更改后复原功能

  • 新增鼠标滚轮速度设置

  • 新增用户组提权接口，完成控制面板提权验证功能

  • 新增键盘布局预览功能

  • 新增二级导航栏鼠标悬停效果

  • 新增首页搜索，跳转功能

  • 新增控制面板预加载功能

  • 新增壁纸，锁屏，快捷键与云账户同步功能

  • 修复修改刷新率时更改分辨率等刷新问题

  • 修复快捷键更改后,显示自动恢复成默认等问题

  • 修复添加快捷键按下回车无效等快捷键问题

  • 修复VNC下不能打开控制面板等其它问题

登录

  • 新增记忆上一次登录的数字小键盘状态

  • 新增右下角按钮悬浮提示

  • 新增记忆登录的背景图片

  • 修复用户名太长时显示不全

  • 修复显示器热插拔导致登录界面显示异常等问题

锁屏

  • 新增Ctrl+K快捷键唤起虚拟键盘

  • 新增挂起和休眠时调用锁屏

  • 修复概率性不能输入密码

  • 修复背景图片不存在时显示为白屏

  • 修复使用gdm登录时无法锁屏

  • 修复root用户不显示头像

  • 修复开启VNC时无法锁屏等问题

窗口管理器

  • 新增自定义主题插件

  • 新增窗体圆角

  • 新增边框厚重阴影

  • 新增4K屏dpi精确缩放

  • 新增低性能CPU适配

  • 修复通过控制面板进行开关特效时闪屏等问题

  • 优化内存占用

网络工具

  • 修复开机时概率性出现“未检测到无线网卡”提示

  • 修复当有两张无线网卡时，概率性连接不上有线网络

  • 修复在网络工具打开关闭Wifi开关时，控制面板设置未同步

  • 修复无线网卡切换后，再次连接网速显示为0等问题

  • 优化Wifi开关按钮动画效果

U盘管理工具

  • 修复文件管理器上卸载第一个插入的U盘后，点击托盘图标，进程崩溃

  • 修复U盘启动盘显示为空

  • 修复与gparted应用冲突

  • 修复插入带启动盘的二分区U盘后，进程概率性崩溃

  • 修复可移动硬盘无法正常识别等问题

声音管理

  • 修复开机后无开机声音

  • 修复系统播放视频时，拖动应用音量条频闪

  • 修复通过任务栏静音后，调节音量大小解除静音不生效

  • 修复mini模式下，透明度最低时无毛玻璃效果等问题

电源管理

  • 新增鼠标唤醒的udev规则

  • 修复电源程序在控制面板自动启动的选择列表不正确

  • 修复关机按键调用等问题

  • 优化电源统计的程序图标

守护程序

  • 新增Win+*组合键，包括文件管理器、锁屏、终端、和控制面板

  • 新增鼠标滚轮速度设置

  • 新增鼠标加减速功能

  • 修复更改4K屏幕时，设置鼠标大小无效

  • 修复Ctrl-Shift发生Ctrl-Shift-M冲突的鼠标位置可见性

  • 修复4K和普通屏幕切换时，无缩放弹窗提示

  • 修复触摸板水平滑动不可用等问题

  • 优化获取触摸屏设备ID的方式

系统主题

  • 新增2套光标主题

  • 修复终端字体显示不明显等问题

  • 优化主题切换速度和tabwidget切换动画

系统监视器

  • 新增光盘的分类识别和各种关于光盘的界面和功能

  • 新增每个进程的磁盘io速率

  • 新增系统监视器的资源界面和数据显示

  • 修复系统空闲时间显示错误

  • 优化CPU占用

麒麟助手

  • 修复内存信息单位不一致等问题

  • 优化启动速度

麒麟天气

  • 新增无匹配结果时选列为空，并提示

  • 新增非开机自启时，第一次运行直接显示主界面

  • 新增托盘右键菜单功能

  • 新增收藏城市界面的热门城市板块

  • 修复收藏界面子窗口搜索结果不能点击

  • 修复城市管理相关等问题

  • 优化搜索栏大小自适应搜索结果

  • 优化城市窗口名称

麒麟软件商店

  • 新增优酷客户端

  • 新增蓝信软件

  • 新增ZJCA证书助手

  • 新增迅雷下载

  • 新增红莲花浏览器

  • 新增点聚阅读器

  • 更新搜狗输入法

  • 更新WPS办公软件

相关阅读：

优麒麟 20.04.1 发布：多达 418 处更新，包括 x86 和树莓派版本

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：优麒麟

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛） 最会买 - 返利返现优惠券 6655网址之家 Win10之家 Win8之家 Win7之家 Vista之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 闪游浏览器（IE内核） Win7优化大师 Win8优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用