优麒麟开源操作系统 20.04.1 更新发布：超 300 处改进

IT之家11月4日消息 今日上午，优麒麟开源操作系统表示，已发布优麒麟 20.04.1 的最新系统更新，拥有超 300 处更新。

▲ 图源：优麒麟开源操作系统

IT之家了解到，本次更新涉及开始菜单、文件管理器、任务栏、侧边栏、控制面板等多个方面。

需要注意的是，优麒麟表示，为保证优麒麟 20.04 长期支持版本的稳定性，此次更新暂未同步 20.10 新特性，预计将在下次更新时推送。

功能改进与 BUG 修复（2020-11-03）：

开始菜单

修复搜索框无光标

修复侧边个性化设置失败

修复锁屏时开始菜单显示问题

修复默认态窗口重叠

优化中文搜索

文件管理器

新增桌面选中文件按Enter可直接打开或进入文件夹

新增快捷键(Ctrl+H)，支持桌面显示隐藏文件

新增最近文件中，跳转到所在目录右键选项以及功能

新增直接拖动文件到收藏夹下目录



新增更多常用格式的图片的壁纸设置

新增WPS办公文件分类筛选

新增文件颜色标记显示

新增计算机视图中移动设备弹出选项

新增odp,ods等压缩格式文件支持解压缩

新增最近中的清空所有选项

新增操作菜单的悬浮提示

新增拖动文件到侧边栏路径支持



修复文件操作后文件在移动设备丢失

修复多次文件拷贝排队取消导致的崩溃

修复高分屏情况下拖动窗口鼠标偏移

修复文件较多时切换到列表视图卡顿等响应问题

修复递归搜索无效等搜索问题

修复纯颜色壁纸切换失败等壁纸问题

修复挂载和卸载操作偶发导致闪退等设备挂载问题

修复回收站选中多个文件查看属性显示空白等回收站问题

修复开始格式化操作后，可更改格式化选项等格式化问题

修复文件拷贝或移动过程中进度条闪动等文件操作问题

优化右键打开文件选择程序列表等右键菜单内容

任务栏



新增任务栏开始菜单按钮右键二级菜单

新增快速启动栏超过五个图标时，翻页功能

新增快速启动栏图标拖动排序功能

修复装包卸包导致的任务栏崩溃



修复日历插件月份选择选项点击无效



修复快速启动栏无法打开中文路径应用

修复任务栏不支持VNC远程桌面

修复扩展屏相关问题

修复任务栏调整大小和方位后，图标遮挡等问题

优化任务栏CPU占用

侧边栏

修复剪贴板字体跟随控制面板大小变化

修复倒计时暂停后，仍会显示最初倒计时结束时间等闹钟相关问题

修复文件列表显示异常等用户反馈程序问题

修复搜索时便签总计数异常等便签本相关问题

控制面板

新增显示分辨率更改后复原功能

新增鼠标滚轮速度设置

新增用户组提权接口，完成控制面板提权验证功能



新增键盘布局预览功能

新增二级导航栏鼠标悬停效果

新增首页搜索，跳转功能

新增控制面板预加载功能

新增壁纸，锁屏，快捷键与云账户同步功能

修复修改刷新率时更改分辨率等刷新问题

修复快捷键更改后,显示自动恢复成默认等问题

修复添加快捷键按下回车无效等快捷键问题

修复VNC下不能打开控制面板等其它问题

登录

新增记忆上一次登录的数字小键盘状态

新增右下角按钮悬浮提示

新增记忆登录的背景图片

修复用户名太长时显示不全

修复显示器热插拔导致登录界面显示异常等问题

锁屏

新增Ctrl+K快捷键唤起虚拟键盘

新增挂起和休眠时调用锁屏

修复概率性不能输入密码

修复背景图片不存在时显示为白屏

修复使用gdm登录时无法锁屏

修复root用户不显示头像

修复开启VNC时无法锁屏等问题

窗口管理器

新增自定义主题插件

新增窗体圆角

新增边框厚重阴影

新增4K屏dpi精确缩放

新增低性能CPU适配

修复通过控制面板进行开关特效时闪屏等问题

优化内存占用

网络工具

修复开机时概率性出现“未检测到无线网卡”提示

修复当有两张无线网卡时，概率性连接不上有线网络

修复在网络工具打开关闭Wifi开关时，控制面板设置未同步

修复无线网卡切换后，再次连接网速显示为0等问题

优化Wifi开关按钮动画效果

U盘管理工具

修复文件管理器上卸载第一个插入的U盘后，点击托盘图标，进程崩溃

修复U盘启动盘显示为空

修复与gparted应用冲突

修复插入带启动盘的二分区U盘后，进程概率性崩溃

修复可移动硬盘无法正常识别等问题

声音管理

修复开机后无开机声音

修复系统播放视频时，拖动应用音量条频闪

修复通过任务栏静音后，调节音量大小解除静音不生效

修复mini模式下，透明度最低时无毛玻璃效果等问题

电源管理

新增鼠标唤醒的udev规则



修复电源程序在控制面板自动启动的选择列表不正确

修复关机按键调用等问题

优化电源统计的程序图标

守护程序

新增Win+*组合键，包括文件管理器、锁屏、终端、和控制面板

新增鼠标滚轮速度设置

新增鼠标加减速功能

修复更改4K屏幕时，设置鼠标大小无效

修复Ctrl-Shift发生Ctrl-Shift-M冲突的鼠标位置可见性

修复4K和普通屏幕切换时，无缩放弹窗提示

修复触摸板水平滑动不可用等问题

优化获取触摸屏设备ID的方式

系统主题

新增2套光标主题

修复终端字体显示不明显等问题

优化主题切换速度和tabwidget切换动画

系统监视器

新增光盘的分类识别和各种关于光盘的界面和功能

新增每个进程的磁盘io速率

新增系统监视器的资源界面和数据显示

修复系统空闲时间显示错误

优化CPU占用

麒麟助手

修复内存信息单位不一致等问题

优化启动速度

麒麟天气

新增无匹配结果时选列为空，并提示

新增非开机自启时，第一次运行直接显示主界面

新增托盘右键菜单功能

新增收藏城市界面的热门城市板块

修复收藏界面子窗口搜索结果不能点击

修复城市管理相关等问题

优化搜索栏大小自适应搜索结果

优化城市窗口名称

麒麟软件商店

新增优酷客户端

新增蓝信软件

新增ZJCA证书助手

新增迅雷下载

新增红莲花浏览器

新增点聚阅读器

更新搜狗输入法

更新WPS办公软件

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