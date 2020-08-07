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优麒麟 20.04.1 发布：多达 418 处更新，包括 x86 和树莓派版本

2020/8/7 8:23:45 来源：IT之家 作者：懒猫 责编：懒猫
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IT之家8月7日消息 据优麒麟开源操作系统消息，优麒麟 20.04 LTS 发布后，官方此前共发布 4 次系统更新，今日发布的 20.04.1 版本为第 1 个更新镜像，包括 x86 版本和树莓派版本。

据介绍，优麒麟 20.04.1 集成了此前 4 次系统更新的共计 269 处修改，包括优化 4K 支持，3D 显示性能提升 46%，修复 USN-4432-1（GRUB 2 漏洞），以及应用商店持续上新等。

▲ 图源：优麒麟开源操作系统

IT之家了解到，优麒麟（Ubuntu Kylin）是由麒麟软件有限公司主导开发的全球开源项目，是 Ubuntu 的官方衍生版本。

优麒麟官方公布的功能改进与 Bug 修复包括：

开始菜单

  • 新增自适应透明度变化；

  • 新增国际化翻译文件安装至本地；

  • 修复软件列表部分软件图标缺失问题；

  • 修复开始菜单响应 win 快捷键问题；

文件管理器

  • 新增进度动画，重构文件操作界面；

  • 新增格式化功能；

  • 新增常用快捷键（切换视图模式，改变图标大小，关闭全部窗口，拖动文件复制等）；

  • 新增卸载应用后，自动删除其对应桌面快捷方式；

  • 修复桌面图标重叠，刷新显示异常等问题；

  • 修复升级失败的包依赖问题；

  • 修复开机首次打开计算机卡顿问题；

  • 修复文件名包含部分特殊字符显示异常的问题；

  • 修复用户反馈的列表视图下排序问题；

  • 修复列表视图下，只能选中文件名拖动文件，拖动文件变复制，取消全选困难问题；

  • 修复卸载光盘，光驱不能自动弹出问题；

  • 修复设置禁用缩略图不能马上生效问题；

  • 修复取消窗口置顶不生效问题；

  • 修复重命名文件不能自动选中右括号问题；

  • 修复不能创建与文件夹同名文本文件问题；

  • 修复直接从回收站拖动文件复制到其他路径问题；

  • 修复进入无权限文件夹一直转圈问题；

  • 优化桌面底层代码，图标布局更加合理与稳定；

  • 优化搜索体验，一键切换退出搜索，清空关键词后显示全部文件，添加 WPS 文件分类筛选；

文件管理器插件

  • 新增 peony-admin 插件；

  • 修复侧边栏挂载设备状态不一致问题；

  • 优化计算机界面，离线即时刷新；

任务栏

  • 新增任务栏跟随控制面板透明度变化；

  • 修复更改鼠标主题后任务栏不生效；

  • 修复日历界面周数显示错误；

  • 修复更改系统时间后点击两次日历才更新时间；

  • 修复锁定任务栏之后右键系统监视器无法打开；

  • 修复低分辨率时日历显示在任务栏之上；

  • 修复日历界面无圆角；

  • 修复无法自动刷新 gsetting 问题；

  • 优化 4K 支持；

控制面板

  • 新增双击窗口顶部放大缩小功能；

  • 新增鼠标双击间隔设置；

  • 新增电源、盒盖设置；

  • 新增无操作变暗设置；

  • 修复多次恢复默认字体导致界面卡死；

  • 修复设置锁屏壁纸在登录页面无效；

  • 修复锁屏预览模糊；

  • 修复从其他屏保切换到默认屏保后预览卡住未更新；

  • 修复登录云账户后，屏保时间和壁纸设置不会自动同步；

  • 修复高频率删除用户时导致控制面板崩溃；

  • 修复无法设置头像，深色模式部分下拉框无选中效果；

  • 修复最大化再恢复后，用户模块显示异常无法删除用户；

  • 修复保留删除用户方式重新建立相同用户无法登录；

  • 修复物理机设置屏幕配置重启不生效；

  • 修复对于 acc 等格式的音乐文件选择打开默认应用无效；

  • 修复打开时间和日期的时区地图未置顶；

  • 修复高分屏下时间和日期的世界地图显示错误；

  • 修复英文环境下 CPU 占用率高；

  • 修复光标无法恢复默认；

  • 修复新装系统选择时区与控制面板不一致；

  • 修复台式机打开控制面板弹出插入网卡提示；

  • 修复 QWidgetlist 无选中效果；

  • 修复 QCombox 激活状态无边框；

软件商店

  • 新增奇安信浏览器；

  • 升级baidu网盘；

  • 升级 WPS 办公软件；

  • 升级亿图项目管理软件；

  • 升级极点五笔；

  • 升级 VSCode；

守护程序

  • 新增 4K 缩放机制，支持 GTK 图标缩放；

  • 修复触摸屏屏幕旋转时，鼠标位置和触点不匹配；

  • 修复鼠标定位与快捷键冲突；

  • 修复鼠标主题，设置为黑色，部分程序偶发不生效；

云账户

  • 修复壁纸注销后重启丢失；

  • 修复统一用户中心以及界面内部代码错误；

  • 优化网络速度慢时的交互；

  • 优化 UI 界面；

会话管理

  • 新增关机界面键盘支持；

  • 新增关机界面低分辨率时重新布局；

  • 新增关机界面壁纸跟随桌面壁纸变化；

  • 修复在关机界面执行关机 / 重启，授权验证无法输入密码；

  • 修复 inhibit 阻止关机后，session 仍会注销；

  • 优化开机启动，去掉重复拉起；

主体框架

  • 修改毛玻璃开启的协议；

  • 修复右击菜单不可用字体颜色；

麒麟助手

  • 新增主窗体的边框阴影；

  • 修复 CPU 策略管理提示框异常；

  • 修复无法打开麒麟应用商店；

麒麟影音

  • 新增点击音量滑动条控件修改音量大小；

  • 新增 4K 屏幕显示支持；

  • 新增窗口最小化再恢复后，保存最小化之前的窗口状态；

  • 修复从播放列表中删除当前未播放文件导致的视频切换；

  • 修复最小化后视频暂停播放；

  • 优化界面上工具栏的图标；

  • 优化全屏模式下自动隐藏标题栏和工具栏；

窗口管理器

  • 3D 性能提升 46%；

用户手册

  • 修复主页英文状态下的应用名称异常；

  • 修复 4K 屏上图片不显示；

  • 修复主页面应用板块显示卡顿；

U 盘管理工具

  • 新增空光盘和普通光盘的分类识别；

  • 新增跟随控制面板透明度调节；

  • 修复未同步通过文件管理器卸载的移动设备；

搜狗输入法

  • 新增 4K 屏显示支持（状态栏和输入法窗口）；

  • 修复已知五笔显示等 bug；

电源管理

  • 新增跟随控制面板透明度变化；

  • 优化适应毛玻璃；

  • 优化 4K 支持；

  • 移除 dbusglib 的依赖；

声音管理

  • 新增跟随控制面板透明度变化功能；

  • 新增设置提示音开关；

  • 修复切换网易云音乐至下一首时，应用音量自动减少；

  • 修复打开控制面板导致系统无声音；

  • 优化 4K 支持；

系统监视器

  • 新增方法进程网络使用情况功能；

  • 新增跟随控制面板透明度调节；

系统主题

  • 新增声音、扫描仪、软件中心三款 app 图标；

  • 新增 google 完整尺寸图标；

  • 修复上百款图标在深色主题下无法识别；

  • 修复文件夹及快捷菜单中的链接图标显示异常；

  • 修复 4K 下的文件管理器中标签关闭按钮显示异常；

  • 修复在桌面对文件夹、视频缩放时图标显示异常；

  • 修复任务栏 U 盘图标模糊；

  • 修复音频播放器界面中图标显示异常；

  • 修复网络邻居与网络链接图标不匹配；

  • 优化主题结构文件，删除 512 尺寸图标；

  • 优化天气系列图标为彩色图标；

侧边栏

  • 新增跟随控制面；板透明度变化；

  • 修复剪贴板无滑动条时，鼠标悬浮剪贴条目按钮未显示；

  • 优化文件和目录名称；

  • 优化插件加载路径；

  • 优化 4K 支持；

便签本

  • 新增系统主题适配；

  • 新增清空便签功能；

  • 新增边框阴影效果；

  • 修复时间显示不全问题；

  • 修复黑色主题下 menu 图标丢失；

  • 修复清空后计数不更新；

  • 修复拖动重叠；

  • 优化 4K 支持；

工作区

  • 修复背景图片不跟随桌面变化；

  • 修复处在非第一个工作区时，打开多任务视图会闪现第一工作区视图；

  • 修复在多任务视图中选择工作区，退出视图后工作区不会切换；

网络工具

  • 新增跟随控制面板透明度变化；

  • 新增毛玻璃效果自启；

  • 修复树莓派版本中有线网络无法连接；

  • 修复有线网自动分配 ip 时，连接网络显示与 ifconfig 相同的 ipv4 与 ipv6；

  • 修复 WiFi 连接后再关闭 WiFi，托盘仍显示 WiFi 连接；

  • 修复在新建有线网络后，有线网界面未出现新增网络项；

  • 修复部分笔记本电脑无法开启 WiFi 开关；

  • 优化 UI 效果；

  • 麒麟天气

  • 修复按下 Alt+F8，并拖动鼠标调整窗口大小，页面内容显示不完整；

闹钟

  • 修复日期全部勾选取消会导致闹钟卡死；

  • 优化 4K 支持；

用户反馈

  • 优化 4K 支持。

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关键词：优麒麟

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