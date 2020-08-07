优麒麟 20.04.1 发布：多达 418 处更新，包括 x86 和树莓派版本

IT之家8月7日消息 据优麒麟开源操作系统消息，优麒麟 20.04 LTS 发布后，官方此前共发布 4 次系统更新，今日发布的 20.04.1 版本为第 1 个更新镜像，包括 x86 版本和树莓派版本。

据介绍，优麒麟 20.04.1 集成了此前 4 次系统更新的共计 269 处修改，包括优化 4K 支持，3D 显示性能提升 46%，修复 USN-4432-1（GRUB 2 漏洞），以及应用商店持续上新等。

▲ 图源：优麒麟开源操作系统

IT之家了解到，优麒麟（Ubuntu Kylin）是由麒麟软件有限公司主导开发的全球开源项目，是 Ubuntu 的官方衍生版本。

优麒麟官方公布的功能改进与 Bug 修复包括：

开始菜单

新增自适应透明度变化；

新增国际化翻译文件安装至本地；

修复软件列表部分软件图标缺失问题；

修复开始菜单响应 win 快捷键问题；

文件管理器

新增进度动画，重构文件操作界面；

新增格式化功能；

新增常用快捷键（切换视图模式，改变图标大小，关闭全部窗口，拖动文件复制等）；

新增卸载应用后，自动删除其对应桌面快捷方式；

修复桌面图标重叠，刷新显示异常等问题；

修复升级失败的包依赖问题；

修复开机首次打开计算机卡顿问题；

修复文件名包含部分特殊字符显示异常的问题；

修复用户反馈的列表视图下排序问题；

修复列表视图下，只能选中文件名拖动文件，拖动文件变复制，取消全选困难问题；

修复卸载光盘，光驱不能自动弹出问题；

修复设置禁用缩略图不能马上生效问题；

修复取消窗口置顶不生效问题；

修复重命名文件不能自动选中右括号问题；

修复不能创建与文件夹同名文本文件问题；

修复直接从回收站拖动文件复制到其他路径问题；

修复进入无权限文件夹一直转圈问题；

优化桌面底层代码，图标布局更加合理与稳定；

优化搜索体验，一键切换退出搜索，清空关键词后显示全部文件，添加 WPS 文件分类筛选；

文件管理器插件

新增 peony-admin 插件；

修复侧边栏挂载设备状态不一致问题；

优化计算机界面，离线即时刷新；

任务栏

新增任务栏跟随控制面板透明度变化；

修复更改鼠标主题后任务栏不生效；

修复日历界面周数显示错误；

修复更改系统时间后点击两次日历才更新时间；

修复锁定任务栏之后右键系统监视器无法打开；

修复低分辨率时日历显示在任务栏之上；

修复日历界面无圆角；

修复无法自动刷新 gsetting 问题；

优化 4K 支持；

控制面板

新增双击窗口顶部放大缩小功能；

新增鼠标双击间隔设置；

新增电源、盒盖设置；

新增无操作变暗设置；

修复多次恢复默认字体导致界面卡死；

修复设置锁屏壁纸在登录页面无效；

修复锁屏预览模糊；

修复从其他屏保切换到默认屏保后预览卡住未更新；

修复登录云账户后，屏保时间和壁纸设置不会自动同步；

修复高频率删除用户时导致控制面板崩溃；

修复无法设置头像，深色模式部分下拉框无选中效果；

修复最大化再恢复后，用户模块显示异常无法删除用户；

修复保留删除用户方式重新建立相同用户无法登录；

修复物理机设置屏幕配置重启不生效；

修复对于 acc 等格式的音乐文件选择打开默认应用无效；

修复打开时间和日期的时区地图未置顶；

修复高分屏下时间和日期的世界地图显示错误；

修复英文环境下 CPU 占用率高；

修复光标无法恢复默认；

修复新装系统选择时区与控制面板不一致；

修复台式机打开控制面板弹出插入网卡提示；

修复 QWidgetlist 无选中效果；

修复 QCombox 激活状态无边框；

软件商店

新增奇安信浏览器；

升级baidu网盘；

升级 WPS 办公软件；

升级亿图项目管理软件；

升级极点五笔；

升级 VSCode；

守护程序

新增 4K 缩放机制，支持 GTK 图标缩放；

修复触摸屏屏幕旋转时，鼠标位置和触点不匹配；

修复鼠标定位与快捷键冲突；

修复鼠标主题，设置为黑色，部分程序偶发不生效；

云账户

修复壁纸注销后重启丢失；

修复统一用户中心以及界面内部代码错误；

优化网络速度慢时的交互；

优化 UI 界面；

会话管理

新增关机界面键盘支持；

新增关机界面低分辨率时重新布局；

新增关机界面壁纸跟随桌面壁纸变化；

修复在关机界面执行关机 / 重启，授权验证无法输入密码；

修复 inhibit 阻止关机后，session 仍会注销；

优化开机启动，去掉重复拉起；

主体框架

修改毛玻璃开启的协议；

修复右击菜单不可用字体颜色；

麒麟助手

新增主窗体的边框阴影；

修复 CPU 策略管理提示框异常；

修复无法打开麒麟应用商店；

麒麟影音

新增点击音量滑动条控件修改音量大小；

新增 4K 屏幕显示支持；

新增窗口最小化再恢复后，保存最小化之前的窗口状态；

修复从播放列表中删除当前未播放文件导致的视频切换；

修复最小化后视频暂停播放；

优化界面上工具栏的图标；

优化全屏模式下自动隐藏标题栏和工具栏；

窗口管理器

3D 性能提升 46%；

用户手册

修复主页英文状态下的应用名称异常；

修复 4K 屏上图片不显示；

修复主页面应用板块显示卡顿；

U 盘管理工具

新增空光盘和普通光盘的分类识别；

新增跟随控制面板透明度调节；

修复未同步通过文件管理器卸载的移动设备；

搜狗输入法

新增 4K 屏显示支持（状态栏和输入法窗口）；

修复已知五笔显示等 bug；

电源管理

新增跟随控制面板透明度变化；

优化适应毛玻璃；

优化 4K 支持；

移除 dbusglib 的依赖；

声音管理

新增跟随控制面板透明度变化功能；

新增设置提示音开关；

修复切换网易云音乐至下一首时，应用音量自动减少；

修复打开控制面板导致系统无声音；

优化 4K 支持；

系统监视器

新增方法进程网络使用情况功能；

新增跟随控制面板透明度调节；

系统主题

新增声音、扫描仪、软件中心三款 app 图标；

新增 google 完整尺寸图标；

修复上百款图标在深色主题下无法识别；

修复文件夹及快捷菜单中的链接图标显示异常；

修复 4K 下的文件管理器中标签关闭按钮显示异常；

修复在桌面对文件夹、视频缩放时图标显示异常；

修复任务栏 U 盘图标模糊；

修复音频播放器界面中图标显示异常；

修复网络邻居与网络链接图标不匹配；

优化主题结构文件，删除 512 尺寸图标；

优化天气系列图标为彩色图标；

侧边栏

新增跟随控制面；板透明度变化；

修复剪贴板无滑动条时，鼠标悬浮剪贴条目按钮未显示；

优化文件和目录名称；

优化插件加载路径；

优化 4K 支持；

便签本

新增系统主题适配；

新增清空便签功能；

新增边框阴影效果；

修复时间显示不全问题；

修复黑色主题下 menu 图标丢失；

修复清空后计数不更新；

修复拖动重叠；

优化 4K 支持；

工作区

修复背景图片不跟随桌面变化；

修复处在非第一个工作区时，打开多任务视图会闪现第一工作区视图；

修复在多任务视图中选择工作区，退出视图后工作区不会切换；

网络工具

新增跟随控制面板透明度变化；

新增毛玻璃效果自启；

修复树莓派版本中有线网络无法连接；

修复有线网自动分配 ip 时，连接网络显示与 ifconfig 相同的 ipv4 与 ipv6；

修复 WiFi 连接后再关闭 WiFi，托盘仍显示 WiFi 连接；

修复在新建有线网络后，有线网界面未出现新增网络项；

修复部分笔记本电脑无法开启 WiFi 开关；

优化 UI 效果；

麒麟天气

修复按下 Alt+F8，并拖动鼠标调整窗口大小，页面内容显示不完整；

闹钟

修复日期全部勾选取消会导致闹钟卡死；

优化 4K 支持；

用户反馈