理想汽车，重新定义 “召回”

到底叫「召回」还是「免费升级」，股民们似乎不关心。

继理想 ONE「召回」事件发酵 24 小时后，我们看到了资本市场对其首轮 “投票”结果：

截止北京时间 4 日美股收盘，理想汽车（LI）连续两日上扬，累积涨幅 13.44%，要知道，在过去 5 个交易日里，这只股票已从低点 17.92 美元，涨至今日 24.05 美元，上浮近 34%。

然而，创始人李想似乎并不在意股价多少，他本人在 11 月 1 日的发布会上如是说：

“我早就财务自由了，股价和我没太大关系… 股价是由企业基本面和市场决定的，基本面是销量和收入决定，我们只能把这两个核心做好…”

11 月 2 日，理想汽车与另外两家新造车公司几乎同时公布了 10 月交付成绩单：

理想 ONE 交付量 3692 台创记录；蔚来交付 5055 台拿下高端纯电 SUV 销冠，按 40w 均价估计，相当于 20 亿元人民币收入；小鹏连续两月三千台以上，成绩同样不俗 ···

这是相当不错的成绩。交付量方面，理想至少在同级别竞品中达到了中间位置，在产能恢复后实现了连续 4 个月的正增长，这也是做多者期待看到的数据。

11 月 2 日下午，国务院印发《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》，再次强调我国新能源市场的顶层位置，要求新能源车占 2025 年新车销量 20%。

一切迹象表明，国内新能源车市场积极向好，以至于，尽管美国大选为这三家纳斯达克上市的股票带来众多不确定性，股民们仍为自己的预期收益买了单。

然而，作为增程式新能源的代表，理想汽车正在陷入一场舆论危机。

9 月，一位东莞 ONE 车主在以 50 迈速度行驶时，不慎将左前轮毂撞到路基花坛，导致车断轴趴窝。据统计，类似由撞击引起断轴的案件高达 10 起，远高于同级别 SUV。

理想销售服务副总裁刘杰表示：

“所谓断轴，即车辆前悬挂下摆臂球销脱出：10 次脱出，6 次被报道，4 次未被报道。”

在 11 月 1 日理想 OTA 2.0 发布会，相关负责人承认了问题球销设计失误。

但自 2020 年初发生第一起脱出事故后，理想内部对于整个召回决策的过程跌宕起伏，并不顺利，整整耗时近半年。

具体而言，截止 10 月 31 日，97 起碰撞，10 起脱出事件，脱出率高于 10%。

图，理想 ONE 底盘

第一起脱出发生后，理想研发团队便意识到问题所在，于是开始重新设计。直到 2020 年 6 月 2 日，理想调整了生产方案，但没有第一时间给老车主升级。刘杰对此给出的解释是：

“因为 6 月 2 日前 10469 台只有 2 起脱出，样本太少。”

直到内部发现，从 6 月到 10 月这批 “新”车采用新型（圆型）球销后，脱出率不降反升，由原先的 2 起激增到 10 起。于是，理想高层才对用户坦白误判。

图注：6 月 2 日调整生产，采用新设计反而增加了脱出率

“6 月 2 日到 10 月末这段时间生产的 ONE 将会优先处理 ··· 我们承认 6 月 2 日发生了误判 ··· 我们计划将 35kN 脱出力优化到 50kN 的，把 10% 的脱出率降到 3%，这已经是同级别车型里中上的水平。”

刘杰表示，球销和底盘后护板两项硬件更换将在 2021 年 Q1 结束前完成。

面对一位现场记者的质疑：免费升级不就是召回么？

李想同学出来辩解：

“不是召回——影响正常行驶的才叫召回，悬架球头在发生碰撞后才脱出，所以不叫召回。”

此话一出口，身高 1 米 85 的李想瞬间像极了鲁迅笔下的孔某人。媒体们陷入了长达 10 秒的沉默，心里盘算着发布会后如何为这家由同行创办的汽车厂商写圆场稿。

在现场，没人愿意再难为李想，随后提问的记者调转了矛头，问了些无关紧要的话题。毕竟，或多或少李想还是大家的偶像——高中肄业，财务自由，以及被捧为一家 “未来千亿市值”公司的厂长。

正如前面所说，理想此次召回的根本，前侧面撞击事故后 “断轴 “带来的，很多车型相同位置撞击后仍可以开到维修站，但理想 ONE 有可能直接趴窝，只能求助于拖车。

官方在微博上回应甚至可以被称为 “毫无力度 “，甚至读出了 “车没问题，干我毛事 “的味道，这让许多潜在买家心里犯了嘀咕。现有买家一面吐槽自媒体们夸大其词，一方面希望尽早更换就好。用户普遍对李想有极高信任，关于”召回 “的讨论无存恶意。

尽管如此，一位理想车主告诉 TechWeb，听到 “召回”消息多少会有点 “脑仁疼”。

“不说还好，之前觉得那些自媒体多少夸张了些，车本身开起来也没异响，不觉得有问题 ··· 直到李想他承认有缺陷，我才意识到问题的严重性 ... 因为经常开长途玩，路上能遇到的直营店又少，总觉得有块疙瘩，搁硬… 这应该不算硬件升级，这就是召回 ··· 现在只希望提前通知我去更换。”

至于更换什么，大家也不知道，理想官方尚未做出技术细节上的解释。

笔者咨询了身边的一位底盘设计从业者，面对理想官方的用词同样一头雾水，甚至怀疑所谓更换，也很可能是对球头约束力的调节，整体更换球头，需要拆解整条下摆臂，若对 1 万多台进行优化，显然工程量巨大，而且无望在 11 月 30 日前完成。

最后，无论争议如何，正如在理想社区中一位车主说到，“比不召回，硬撑着好多了。”