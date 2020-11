理想汽车回应碰撞事故，公布硬件升级计划：还新增 OTA 2.0 版本及货车碰撞预警

IT之家11月1日消息 11月1日,理想汽车秋季沟通会上,理想汽车内部人士对理想ONE近期发生的碰撞事故进行回应,对事故中车辆前悬架下摆臂球头脱出的原因进行分析,并公布了两项硬件升级计划。理想汽车方面承诺,针对2020年6月1日及以前生产下线的车辆,将为用户升级脱出力50kN的前悬架下摆臂球销,以降低碰撞事故后的球头脱出率降到3%以内。同时,对今年10月31日及其以前交付的车辆,理想汽车将为车辆升级高强度金属底盘后护板。此外,在这场沟通会上理想汽车还公布了OTA 2.0版本及货车碰撞预警功能。

一、理想汽车 OTA 2.0 版软件即将推出

截止到 2020 年 10 月,理想汽车已经进行了 10 次 OTA 升级。在交付接近一年的时候,理想汽车将推出 OTA 2.0 版软件,新版软件将为用户提供更好看、更便捷、更丰富的使用体验。

1、软件及功能升级软件应用方面,OTA 2.0 版软件将上线用户呼声最高且专门为理想 ONE 优化的视频应用——哔哩哔哩;而理想汽车用户使用频次最高的导航软件——高德地图也将升级至最新的 4.6 版本,新版地图功能更加丰富、设计更好看,界面布局更合理。

新增视频应用:哔哩哔哩

高德地图 4.6 版本

车机功能方面,用户期盼已久的车机查看行车记录仪功能、远程实时拍照及多驾驶员用车功能也将一同上线,提升了车主日常用车的便利性。

新增行车记录仪车机回看功能

驾驶便利性方面,新增的前车起步提醒功能可以提升用户在日常拥堵路况下的驾驶便利性。在辅助驾驶系统方面,将车道保持辅助功能的启动时速将从 15km/h 调整为 0km/h。

IT之家获悉,此次升级,手机钥匙功能还将新增加对多款手机的适配,包括华为 Mate9、华为 P40、华为 Mate30 Rs、华为 Mate20x、华为 Mate Xs、小米 10、小米 10 至尊纪念版、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max。

除了增加多项软件和功能以外,OTA 2.0 版软件还在车机系统的显示效果和美观度上进行了大幅优化。

仪表屏进行了重新的设计,不仅添加了胎压、天气、后排状态等仪表信息卡片,还更新了地图卡片的设计,让整个仪表屏界面信息更丰富,视觉更美观,并且可以自由切换。

仪表屏显示功能和图标进行重新设计

中控屏应用桌面卡片风格也进行了调整,在提升设计品质的同时,还增加了新的交互方式,操作体验更为便捷。根据用户的使用反馈,OTA 2.0 版软件将用户使用次数非常高的媒体播放器功能常驻到中控屏幕左侧区域,同时优化了应用快捷入口,扩大了点击区域,方便操作。

重新设计的中控屏桌面卡片

副驾娱乐屏影音娱乐应用的界面也进行了重新的设计,保证整个系统视觉上的一致性。

重新设计的影音娱乐应用界面

车辆控制屏新增了自定义快捷面板功能,用户可以根据自己的使用习惯定制快捷操作面板,触手可达。

车辆控制屏的全新设计

车辆控制屏增加自定义快捷面板

OTA 2.0 版软件预计在 2020 年 12 月底正式开启用户推送。在 2021 年,理想汽车还将逐步推出百度地图、全双工语音等更多提升用户使用体验的软件和功能。

二、辅助驾驶系统增加货车并线预警功能

结合中国高速路面货车并线的场景,理想汽车在 10 月 30 日推送的 V1.4.18 版软件中对理想 ONE 的辅助驾驶功能进行了升级,此次升级增加了货车并线预警功能。

货车并线预警功能

用户开启全速域自适应巡航或者车道保持辅助功能时,系统会自动检测车辆前侧方的大货车,当系统判定大货车并线有碰撞风险时,会通过仪表屏中的图像以及声音向驾驶员进行预警提示,提醒驾驶员注意并线的前侧车,做好人工控制车辆的准备,减小事故发生的概率。

需要再次提醒用户注意的是,理想 ONE 的 Level 2 级辅助驾驶功能需要驾驶员时刻保持对异常状况的判断,并在紧急情况下及时控制车辆。

三、硬件优化升级

1、前悬架下摆臂球销升级截止 2020 年 10 月 31 日,理想 ONE 累计发生前悬架碰撞事故一共 97 起,其中有 10 起发生了前悬架下摆臂球头从球销脱出的情况。通过对每一起因碰撞导致车辆下摆臂球头脱出事故的分析,发现均为车辆在碰撞中,单侧车轮受到较大撞击,造成前悬架下摆臂球头从球销脱出。理想 ONE 的前悬架和下摆臂本身在质量和材料方面没有问题,正常行驶中也不会发生无故脱开的情况。通过对已发生事故的分析和汇总,理想 ONE 在碰撞事故中球头脱出的概率确实高于同级别车型,因此也给用户造成了疑虑和困扰。

自 2020 年 6 月 2 日起生产的理想 ONE 已经使用了球销脱出力更高的前悬架下摆臂。数据表明,更换了脱出力更高的球销后,理想 ONE 在碰撞事故中还没有发生前悬架下摆臂球头脱出的情况。

因此,为了降低早期用户在发生碰撞事故后前悬架下摆臂球头脱出的概率,理想汽车将为 2020 年 6 月 1 日及以前生产的理想 ONE 免费升级脱出力更高的前悬架下摆臂球销。本次升级行动已经与上级主管部门进行了沟通和报备。未采用高脱出力球销设计的前悬架下摆臂,在非碰撞情况下不会出现问题,用户可以放心使用。

2、底盘后护板升级理想 ONE 开启交付后,部分用户反馈在通过涉水路面时底盘后护板有损伤。经过了严密的工程分析,理想汽车对理想 ONE 的底盘后护板的材质进行了优化。车辆底盘后护板将从玻璃纤维护板升级为金属护板。新的底盘后金属护板采用了高强度金属材质并进行了 PVC 涂层处理,不仅提升了防护强度,而且在涉水情况下也不易发生损坏。

从 2020 年 11 月 1 日起开始交付的理想 ONE 已经为用户安装了升级后的底盘后护板。对于 2020 年 10 月 31 日及之前交付的车辆,理想汽车将为每一位车主免费升级新的金属底盘后护板。

对于以上两项硬件升级行动,理想汽车将按照车辆交付顺序邀约用户完成硬件更换,预计升级行动在未来三个月内完成。