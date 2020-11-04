SpaceX 卫星服务 Starlink 用户体验：感觉像是来自未来，看视频无压力

11 月 4 日消息，据国外媒体报道，近日，一些 SpaceX Starlink 测试用户已经开始在各大网站论坛等平台上分享他们使用 SpaceX Starlink 的体验。一位名为 Wandering-coder 的用户在 Reddit 上发布了一则详尽的 SpaceX Starlink 开箱测试体验的帖子。

Starlink

这位网友将新 Starlink 设备和便携式电源带到了爱达荷州的一个国家森林。他表示故意在一个不太理想的环境下测试它，比如在树木、栅栏、房屋和厚厚的云层下。结果给他留下深刻印象。他表示：“感觉就像是来自未来…… 对它的运行效果感到惊讶。”

他在一个射击场进行了实时视频通话和一些测试，他的手机使用的是谷歌 Fi，但是却无法通过 Google Fi 获得任何手机运营商的服务。然而，Starlink 却在这个没有手机信号的地方完成了实时视频通话和测试。如之前所料由于一些遮挡物因此 Starlink 没能发挥出最好的效果。

然后他又将 Starlink 用户终端 / 卫星天线放置在森林中一个相对开阔的地方的地面上，Wandering-coder 进行了一项速度测试，测试测量出下载速度为 120Mbps、上传速度为 12Mbps，延迟为 37ms。

除了在野外进行测试，这位用户还分享了再家中开箱时的一些感受和照片。

他将卫星盘放在了地面上，当卫星盘与天空之间有 “一定的障碍物”时，他的下载速度为 135Mbps，上传速度为 25Mbps，延迟时间为 21ms。他还在 “恶劣天气”、“树梢”、“栅栏”和 “房屋”等严重阻碍视线的不同位置对用户终端进行了测试，即使在这种情况下，设备的下载速度依然能达到 46Mbps，上传速度能达到 15Mbps，延迟为 41ms。

他表示其他操作非常简单，天线自动调节水平和定位，启动过程大约需要 1 分钟，然后需要 1 分钟到 15 分钟的时间来进行自动定位，所以基本上是即插即用。从天线阵列到电源有一根带电的以太网线，从电源到路由器也有一根带电的以太网线。除了需要手动将设备放置在屋顶以及设置 Wi-Fi 名称和密码外，无需进行任何设置，所有棘手的工作都是自动化的。

接着他主要用其测试了流媒体和视频会议的使用。表示把一台三星 4 k 智能电视连接到网络上，通过 YoutubTV 和 Amazon Prime Video 进行了几个小时的流媒体播放。在 youtube 中，并且画质是 HD + ，大约 10 分钟后，有限的缓冲时间间歇性地持续不到一秒；除了流媒，他还进行了媒体下载，视频聊天，没有任何问题，毫无延迟。由于卫星切换，在 5 分钟后的视频中确实出现了一次中断，当中断发生时，打开应用程序，它会报告下一个重连到另一个卫星的时间 (15 秒)。过了一会就自动重新连接，可以继续视频通话，没有其他干扰。

他称：“通过此服务，流媒体、低延迟视频会议和游戏都可以轻松访问。即使是 Beta 版，似乎也低估了 Starlink 的性能，因此，我很期待它真正地成熟。”

另外，一位蒙大拿州居民也发布了 Starlink 速度测试的结果，其下载速度为 174Mbps，上传速度为 33Mbps，延迟为 39ms。这位 Beta 测试人员在 Reddit 上写道：“在蒙大拿州的乡村中，我们的选择还停留在全球信息网络上，而 Starlink 的出现将改写游戏规则。”