SpaceX 已将 Starlink 卫星故障率降低到 0.2%，大幅降低

IT之家 11 月 4 日消息 随着 SpaceX 的 Starlink 互联网卫星的测试已经开始，看起来卫星的运行安全性也在提高。与目前大多数基于卫星的互联网卫星相比，Starlink（以及亚马逊即将推出的 Kuiper 卫星）使用低地球轨道（LEO）进行轨道操作，并因此飞得更接近地面。

从技术上讲，如此低的高度带来了对轨道碎片的担忧，以及多颗卫星同时失效的风险。在这一方面，哈佛大学的物理学家 Jonathan McDowell 在 Twitter 上对 Starlink 的故障率进行了新的估计。McDowell 的早先的估计在媒体上引起了不小的轰动，现在这位研究者认为 SpaceX 可能降低了 Starlink 的故障率。

McDowell 的数据显示，在 SpaceX 最近 7 次 Starlink 发射的 413 颗卫星中，至今只有一颗卫星失效。这与该公司在 2019 年 11 月至 2020 年 6 月期间发射的前一批 420 颗卫星相比，故障率大大降低。

上述 420 颗卫星中，目前有 413 颗卫星在运行，据 McDowell 称，有 11 颗卫星没有操纵。这相当于约 3% 的故障率，与最新一批卫星 0.2% 的故障率相比，故障率明显更高。此外，与 SpaceX 第一批（V0.9）卫星 13% 的故障率相比，这两个数字都要小得多。

然而，在最新一批 413 颗卫星中，有很大一部分还在进行轨道插入，或者在轨时间相对较短。前者包括 SpaceX 在 10 月份刚刚发射的 180 颗卫星，自然，在所有卫星都到达轨道并在轨道上度过一段时间之前，无法得到最近一批卫星更准确的故障率。

根据该公司在 8 月份向 FCC 透露的细节，SpaceX 每个月要制造 120 颗卫星。与高速大规模生产的情况一样，随着生产速度的提高，质量控制变得更加棘手，但对于像 Starlink 这样的系统，如果 SpaceX 能够利用早期阶段的卫星故障数据，应该会对该公司有利。这种失败将使该公司能够微调其生产流程。

IT之家了解到，在推出互联网网络测试版服务的同时，SpaceX 公司向 FCC 提出的修改申请已被受理，要求大幅降低卫星的轨道高度。这一修改将对该公司承诺的网络超低延迟起到至关重要的作用，它还将确保故障卫星更快地脱轨。

然而，这一要求也受到了业界的广泛批评，称较低的高度将对地面 5G 服务造成干扰。