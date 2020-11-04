央视：电商大促警惕大数据杀熟

IT之家11月4日消息 央视新闻昨日刊文《大数据 “杀熟”！ 怎能让真正的刀俎逍遥法外”》，提醒消费者警惕双十一等电商大促活动中的 “大数据杀熟”现象。

报道首先引出了韩女士的案例：10 月 16 日，北京的韩女士使用手机在某电商平台购物时，中途错用另一部手机结账时意外发现，同一商家的同一件商品价格不同。在她注册约 12 年、且经常使用、总计消费金额近 26 万元的一个高级会员账号上显示的价格，反而比仅注册 5 年、很少使用、总消费不过 2400 多元的一个普通账号贵了 25 块钱。

央视指出，究其原因所在，竟然是普通账号可领一张 “满 69 减 25”的优惠券。因此韩女士认为自己遇到了大数据 “杀熟”。

对此现象，电商客服答复称：系统会为 “新用户”跟进账号信息，自动发送优惠券，因此这类优惠券不是每一个账号都能收到的。

央视援引法律专家观点，“区别对待”这个现象恰恰是判断消费者是否遭遇大数据 “杀熟”的关键所在。 中国法学会消费者权益保护法研究会副秘书长陈音江表示：不管你是哪一种营销方式，首先你守法那是你一个底线。

“如果企业他在销售的时候，他标注得非常清楚，这个规则是非常明确的，也可以有一定的公平合理性的。但是，在开展各种促销或者营销的时候，价格不太敏感的，就不打折了，明显是差别化地来对待消费者，就是涉嫌大数据杀熟，本质就损害了消费者的公平交易权。”

之后央视发现在其他的酒店预订、机票销售等领域均存此类现象，这也是IT之家之前多次报道的现象。

对此，专家表示，除 “常规的不透明性杀熟”外，还有另一种情况，对于新老客户，某些平台会通过算法进行针对性推荐，以此使 “熟客”获得的高价商品信息比 “生客”多，可选择的商品更少，进而进一步压榨价值。

最后央视得出结论：杀熟”手法多样，消费者防不胜防 ，无论是何种情况，对于大数据来说都太容易了。无论是根据地理位置定价、搜索频率定价、根据消费记录定价还是控制商品的可见性都是一种 “杀熟”手法。目前已有多项法律法规明确禁止大数据 “杀熟”，违者将被处以最高 50 万元的罚款。但无论如何，光靠加强监管是无法根治这一现象的，因此消费者也需要在电商促销活动中加强注戒备。