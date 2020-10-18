小米 CEO 雷军再上央视《新闻联播》：坚持做一家技术公司，而且要死磕硬核技术

IT之家 10 月 18 日消息 小米 CEO 雷军又上《新闻联播》了。据IT之家网友反馈，今天晚上的央视《新闻联播》节目中再次出现了针对小米集团创始人、首席执行官雷军的采访内容。

央视报道，在这种大环境下，小米智能手机的出货量却逆势增长，进入全球前四，央视今天报道企业访谈《努力构建新发展格局》，对小米集团创始人雷军的专访：《小米：众人拾柴助推中国制造》。

央视首先提及到去年年底小米刚建成的智能工厂，生产线上没有工人，可以24小时正常工作，测试也不需要人工检查，产品包装更是由机器完成。92%的生产设备来自小米及其投资的企业自研。

下面是视频。

雷军表示，它承载了我们一个很大的梦想，是什么呢？就是我们怎么能够帮助中国提升智能制造的水平，帮助我们那些代加工的合作伙伴提升制造的效率，所以我们提出要做“制造的制造”，要赋能整个中国制造业。

央视：秉承着引领产业发展方向，带动行业共同进步的想法，这几年小米持续为科技创新企业提供投资孵化支持，目前推动建设的产业生态规模已经达到300多家公司，带动了100多个行业的变革。

雷军表示，我们众人拾柴火焰高，用这种生态链的模式号召大家一起干，小米这1000多个产品其实是背后100多家公司一起做的，这不仅仅是小米一家做的。

央视：不断提升的产品竞争力和行业话语权，使得小米今年二季度的表现远超预期，出货量进入全球前四，境外市场收入占比首次达到50%，欧洲市场占有率首次进入前三，这反过来进一步坚定了小米技术为本的决心。

雷军称，我们坚持小米还是要做一家技术公司，而且要死磕硬核技术，小米在硬核技术上的投入越来越多，今年我们的研发投资就会超过100亿人民币。

央视：当前国内正在构建以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进的新发展格局，在雷军看来，企业家要抓好这个谋划未来发展的机遇，推动信息技术与实体制造行业加速深度融合，打好数字经济这张牌。