小米向米粉们发放一张 100 元无门槛优惠券，还有双 11 实体邀请函

IT之家11月4日消息 据IT之家网友 活跃的水 反馈，收到了小米公司寄送的小米11.11智造新生活的实体邀请函，另外，小米公司还为一些米粉发放了一张100元无门槛的全品类优惠券，可以在小米商城购买产品。使用时间为11月11日00:00——11月11日23:59。

IT之家获悉，邀请函中，小米公司表示，“曾经的你选择了小米，你默默陪伴和鼓励，让我们共同见证了小米十年来的成绩。在又一个小米11.11到来之际，我们为你送出了一张专属于你的100元无门槛优惠券；愿你在星辰大海中探索，愿你在未来的路上一往无前，祝你11.1 1快乐!”

To最可爱的米粉 哈喽，最近一切都好吗一 曾经的你选择了小米，你默默陪伴和鼓励，让我们共同见证了小米十年来的成绩。从最初的100个梦想赞助商，到如今最年轻的世界500强，我们正在奋力发光，让一个又一个小米产品走入千家万户。在这里，我们感谢“一往无前”的你！感谢相信梦想的你！感谢支持我们的你！ 在又一个小米11.11到来之际，我们为你送出了一张专属于你的100元无门槛优惠券；愿你在星辰大海中探索，愿你在未来的路上一往无前，祝你11.1 1快乐! 小米公司 2020.11

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