疫情暴发，亚马逊称假日购物季销售额和成本都增加

亚马逊公司日前预测，随着消费者在新冠肺炎疫情大流行期间继续更多地转向网上购物，今年圣诞假日季节（第四季度）销售额将会增加，但与此同时，与新冠肺炎疫情相关的成本也会提升。

该公司一位高管还表示，商品投送基础设施方面增加的支出可能会持续数年。

当地时间周五在纳斯达克证券交易所，亚马逊股价下跌 174.86 美元，报收于 3036.15 美元，跌幅 5.45%。

40 亿美元疫情费用支出

自从 8 个月前新冠肺炎疫情在美国爆发以来，消费者越来越多地在转向亚马逊的电商平台，购买各种杂货、家居用品和医疗用品。一方面是许多实体店关门，而另一方面，亚马逊的电商平台却异常火爆。据亚马逊第三季度财报显示，该公司盈利 63 亿美元，创下连续第二个季度创纪录水平利润。在第三季度，该公司招聘了超过 40 多万名新员工。

不过，亚马逊也正在遭遇麻烦。美国民主党人官员本月指责亚马逊电商平台对第三方卖家拥有不公平的 “垄断权力”，但亚马逊对此表示异议。另外，超过 1.9 万名亚马逊公司美国员工新冠检测结果呈阳性。因此，一些员工发起抗议，要求亚马逊部分营业地点关闭。

亚马逊目前的应对措施，包括今年假日季节将支出 40 亿美元与新冠疫情相关费用。第三季度，该公司支出的与新冠疫情相关的费用为 25 亿美元。此外，亚马逊还在加强员工的病毒检测，并为新员工提供防疫保护装备。亚马逊首席财务官布莱恩 · 奥尔斯夫斯基（Brian Olsavsky）在接受媒体采访时表示，该公司的工作效率较低，因为其仓库执行了防疫社交隔离等措施，这些措施花费了该公司大部分防疫开支。

根据研究公司 Factset 的数据，亚马逊预计第四季度运营利润将达到 10 亿美元至 45 亿美元之间。这个数字不及分析师预期，分析师此前预计亚马逊第四季度运营利润将达到 58 亿美元。

对于亚马逊来说，其零售和云计算业务依然面临激烈的竞争。作为旗下业务的一个亮点，云计算部门亚马逊网络服务 (AWS)主要竞争对手是微软公司。在当前的疫情期间，由于远程工作流行和居家防疫导致游戏玩家数量大增，两家公司在有着巨大发展潜力的云计算业务方面的竞争激烈。

在第三季度，亚马逊云计算业务 AWS 的销售额同比增长了 29%，而微软云计算业务同比增长了 48%。

尽管如此，亚马逊的销售额仍达到了创纪录的水平。亚马逊首席执行官、全球首富杰夫 · 贝索斯 (Jeff Bezos)在一份新闻稿中表示，“我们的顾客比以往任何时候都更多，他们提前在我们的电商平台购买节日礼物，这表明今年假日季节将是一个前所未有的红火季节。”

亚马逊的财报称，其忠诚的 Prime 会员群体，从亚马逊平台购物频度最高。第三季度，第三方卖家增加了在亚马逊电商平台投放广告的开支。相比较，在疫情出现大流行的春天期间，第三方卖家这一开支曾明显收缩。

备货担忧

不过，分析师担忧的是，在目前疫情大流行情况下，亚马逊是否能满足消费者一直在增长的购买量需求。

长期以来，亚马逊一直在致力于避免 2013 年假日季节情况的重演，当时由于备货的不足，致使一些消费者在圣诞节当天没有能够购买到礼物。现在，亚马逊送货上门业务量有了显著增加。今年其 Prime Day 营销活动时间，从往年的 7 月推后至 10 月，其中部分目的是让客户提前下假日礼物和商品订单。

亚马逊首席财务官奥尔斯夫斯基向媒体表示，即使该公司为假期做好了准备，但在交付和送达方面，依然不能排除所面临的挑战。

“我们确实认为，整个行业的备货将非常紧张，我们也不例外。”他说，“购物者应该早点购物。”

奥尔斯夫斯基在亚马逊第三季度财报电话会议上表示，亚马逊今年的交付能力将提高 50%。该公司在扩大运输能力方面已经投入了大量资金，包括这些资金在内，亚马逊第三季度的资本及租赁费用支出达到大约 300 亿美元。在未来几年，亚马逊可能还会继续增加运输能力投资。

亚马逊表示，预计第四季度净销售额将达到 1120 亿美元至 1210 亿美元。这标志着该公司净销售额将首次超过 1000 亿美元大关。亚马逊第四季度净销售额展望，好于 eMarketer 的安德鲁 · 利普曼 (Andrew Lipsman)等分析师此前所作的预期。

利普曼对亚马逊净销售额能够超过 1000 亿美元大关，感到很惊讶。他表示，“很明显，新冠疫情大流行推动亚马逊盈利水平不断提高。但是，对亚马逊能够轻易超越已经很高的门槛感到惊讶。”