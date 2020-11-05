小米推出物联网软件平台小米 Vela，可打通 IoT 应用

11 月 5 日下午消息，在今日的小米开发者大会上，小米 AIoT 战略委员会主席、IoT 平台部总经理范典发表演讲。



范典表示，目前已有 3800 家企业在小米 IoT 平台进行开发。对于越来越多的手机厂商入局 IoT 市场，他表示，AIoT 产业快速发展，最重要的还是技术创新。需要做大生态，让用户受益。

比如在 IoT 设备联网方面，他认为，WiFi 网络是为手机和 PC 设计，AIoT 时代需要更适合的智能设备的上网方式。

他现场发布了小米畅快连技术：手机靠近设备 30cm 自动发现并弹窗配网；路由器改密，设备会自动回连。

另外，为了加强手机与 IoT 设备之间的协同，小米正在重点开发小米妙享功能。范典表示，小米妙享开放平台即将开放视频投射和应用协同功能。

为了实现小米秒享在多设备上的应用，小米也推出了基于开源嵌入式操作系统 NuttX 打造的物联网软件平台小米 Vela。

范典介绍，小米 Vela 可以打通碎片化的 IoT 应用，支持高性价比的 MCU 设备，可以原生支持小米妙享功能。手表，手环，音箱，智能家电，相机 ISP、传感器这些硬件已经在规划之中。

“欢迎更多芯片和设备厂商加入小米 Vela 生态。”范典说。

值得注意的是，华为于 2019 年发布了鸿蒙 OS，称可打通手机、智慧屏、PC、平板、手表等多种设备。目前鸿蒙 OS 已经向一些小内存物联网设备开放。