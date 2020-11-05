阿里巴巴高管解读第二财季业绩：将着力整合数字网络和平台

11 月 5 日晚间消息，阿里巴巴集团公布 2021 财年第二季度业绩：截至 2020 年 9 月 30 日止三个月，阿里巴巴收入 1550.59 亿元人民币，同比增长 30%；净利润 470.9 亿元，去年同期 725.4 亿元，同比降低 34%。

财报发布后，阿里巴巴集团董事局主席、CEO 张勇，执行副董事长蔡崇信及 CFO 武卫出席了随后召开的电话会议，对财报进行了解读，并回答了分析师提问。

以下即为本次电话会议分析师问答环节主要内容：

汇丰分析师 Binnie Wong：公司同高鑫零售合并之后，最终的目标是什么？我看到公司在朝着自营的方向在发展，当出现有第三方卖家出售与自营业务相同商品的时候，公司会如何在自营和第三方卖家之间分配流量？

张勇：我们获得高鑫零售控股权的目的在开场白中也提到了，我们希望更好利用高鑫在全国各地实体店的布局，以及更好利用其供应链网络，同阿里巴巴多个不同的业务板块产生更好的化学反应。我们也希望借这个机会，实现高鑫零售大卖场式业务全数字化运营的升级，让这种大商场获得更多来自社区居民的订单，获得更多年轻消费者的订单，这些是我们在高鑫零售加大投资的原因。如果阿里在全国从头自建实体店网络的话，操作起来会比较困难，我们也相信实体店需要实现同数字网络和平台的整合，另外，高鑫零售的供应链对阿里也有很好的补充作用。

关于自营和第三方业务矛盾的问题，阿里一直坚持平台业务，深信伙伴关系，第三方业务绝对是公司的工作重点。我们确实看到在某些品类中，通过与零售商的合作，可以为消费者提供更加完整的消费体验。比如对于生鲜，蔬菜和食品的线上零售而言，采购都是非常大量的，物流成本一般比较高，而且需要全国范围内高速递送网络，这些由第三方商家经营就不是很现实，需要我们的自营业务同线下的合作伙伴，为消费者提供更好的购物体验，所以我们的业务包含自营，也包含第三方。公司将继续支持我们的合作伙伴，为商家赋能是我们的工作重点，而且即使是在自营业务方面，阿里也与其他公司也有很大不同，我们同供应商，品牌合作方紧密合作，不光是帮助其销售产品，还要提供营销方面的帮助和推广品牌方面的助力，也会同他们共享公司的销售网络，这些都是我们自营业务与众不同的地方。