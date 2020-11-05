苹果发布指导：iPhone 12/Pro 的 MagSafe 充电器如何清洁

IT之家11月5日消息 苹果 10 月 14 日正式发布了 iPhone 12 系列新品，其中，iPhone 12、iPhone 12 Pro 已经于 10 月 23 日首发；而 iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro Max 即将于 11 月 6 日晚 9 点开始预购，11 月 13 日发售。其中iPhone 12 mini 的MagSafe 充电器功率仅限 12W，其他三款iPhone 12的MagSafe 充电器功率最大为15W。

近期，苹果官网发布了iPhone 12 MagSafe 配件清洁指导。

据介绍，MagSafe充电器内置的磁铁可能会在日常使用中吸附碎屑。在清洁这个配件之前，请扫除金属环上的任何碎屑。 断开MagSafe充电器的电源，使用微湿的无绒软布擦拭充电区域中心的硅胶。不要使用窗户清洁剂、家用清洁剂、喷雾剂、溶剂、氨水、研磨剂或含有过氧化氢的清洁剂来清洁MagSafe充电器。

苹果官方介绍，MagSafe 充电器令无线充电又快又方便。磁体之间可精准对齐，与你的 iPhone 12 或 iPhone 12 Pro 一贴即合，令无线充电的速度大大提升 (功率最高可达 15 瓦)。

MagSafe 充电器仍兼容 Qi 无线充电，因此能像 Qi 认证充电器一样，为 iPhone 8 或更新机型以及配备无线充电盒的 AirPods 机型无线充电。

IT之家获悉，磁吸对齐功能仅适用于 iPhone 12 和 iPhone 12 Pro 机型。

20W USB-C 电源适配器需单独购买。