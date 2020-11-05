国家先进轨道交通装备创新中心在湖南株洲正式揭牌

IT之家11月5日消息 工信部网站发布，11 月 4 日，国家先进轨道交通装备创新中心建设工作推进会在湖南株洲举行。

2016年5月，湖南省与中国中车签署战略合作协议，共建轨道交通装备国家制造业创新中心。2019年1月，工业和信息化部批准建立国家先进轨道交通装备创新中心，成为湖南省首个国家级创新中心。国创中心按照“运营公司+产业联盟”模式组建运营，目前已组建以刘友梅等9位院士领衔的人才队伍，将重点围绕绿色节能技术、运维服务关键技术等7大关键共性技术进行攻关。

目前，湖南已经形成了以株洲为核心的整机制造、核心部件、关键零部件协调发展的产业集群，2015年产值就已经突破1000亿，在创新、人才、产业配套、市场品牌、政策支持等方面积累，形成了诸多发展优势，为进一步提升轨道交通装备产业在国际上的影响力和竞争力奠定了坚实基础。

IT之家获悉，国创中心拟采用公司加联盟的运营模式，瞄准轨道交通装备高速、重载、绿色、智能发展趋势的关键共性技术和现代工程技术进行攻关。此外，中心还将积极探索模式创新、组织创新、业态创新、体制机制创新，形成一套在行业可复制、可推广的创新模式，并助力加速轨道交通技术的成果转化。