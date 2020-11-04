国内轨道交通实现自研 “自复位液磁断路器”：属于自动驾驶技术关键基础部件

IT之家11月4日消息 据株洲日报报道，近日，由国家先进轨道交通装备创新中心（以下简称”国创中心”）研发的自复位液磁断路器产品，顺利通过国家强制性产品认证和型式试验，可用于轨道交通自动驾驶领域，填补了该项产品的国内空白。

液磁断路器，主要为城轨车辆控制柜和电气设备的控制电路提供过载和短路保护。在全自动驾驶系统中，针对部分影响车辆安全供电的断路器设置了自动复位装置，当断路器跳闸后，复位装置可远程控制自动快速合闸，确保全自动驾驶车辆可持续正常运行。

IT之家了解到，目前，用于全自动驾驶系统的液磁断路器均需进口，国内暂无合适的可替代产品。作为轨道交通领域的国家级创新中心，国创中心基于关键共性技术研发需要，历时 1 年多时间完成铁路专用自复位液磁断路器产品研发，完全掌握了自动驾驶自复位液磁断路器产品核心技术，解决了自动驾驶技术关键基础部件的 “卡脖子”问题，推动了自复位液磁断路器产品自主化进程，为轨道交通全自动驾驶技术提供了新的解决方案。

该型产品此次通过国家认证，标志着产品完全符合国家安全认证 (CCEE)、进口安全质量许可 (CCIB)和中国电磁兼容 (EMC)及轨道交通相关标准，具备了装车应用条件。