小米推出 Notebook 14 网课版

IT之家11月6日消息 小米于 6 月份在印度发布了 Mi NoteBook 14 以及 Horizon 版，最高搭载了十代酷睿 i7 和 MX 350 独显。而小米现已发布新款——Mi Notebook 14 e-learning edition，意即电子学习、线上学习版本，而实际上就是一款精简版。

该机采用了全铝材质，重 1.5kg，厚度约为 18mm ，搭载 Intel 第 10 代 酷睿 i3-10110U（2.1 GHz 双核，最高 4.1 GHz）处理器，没有独显，提供 8GB 的 DDR4 内存和 256GB 的 SATA 固态硬盘。

其他方面，该机采用 14 英寸 IPS 屏幕，内置 46Wh 电池，宣称可正常使用约 10 个小时，支持快速充电。小米表示，该机可以在 35 分钟内充到 50% 的电量，使用了 1.3mm 的行程键盘，配备 DTS 立体声扬声器，支持小米手环解锁。

接口方面，该机提供了 HDMI、两个 USB 3.1、一个 USB 2.0 和一个 3.5 毫米音频接口。

IT之家了解到，这款笔记本电脑在印度的售价为 34999 印度卢比（直接换算约合 3126 元人民币）。