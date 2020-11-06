iPhone 12 缺货，苹果订购超 2000 万部老款 iPhone

由于与新冠肺炎疫情相关的生产延迟，再加上最近的零部件短缺，导致苹果新款机型 iPhone 12 的假日季供应出现短缺。为了应对这个问题，苹果已经订购了超过 2000 万部老款 iPhone 机型。

知情人士此前爆料称，苹果正面临电源芯片短缺问题，为此其只能增订老款机型，包括 iPhone 11、iPhone SE 和 iPhone XR，但没有订购 iPhone 11 Pro 或 iPhone 11 Pro Max。知情人士说，这些老款 iPhone 仍将在中国生产。

据悉，苹果已经要求供应商在 10 月至年底期间生产超过 2000 万部老款 iPhone。这相当于苹果今年新 iPhone 12 系列订单的四分之一以上，该公司预计新机型出货量约为 7500 万至 8000 万部。

未透露身份的高层消息人士称，在这 2000 万部手机中，其中大部分是 iPhone 11 和 iPhone SE。据称，每款手机都收到了近 1000 万份订单，但没有给出 iPhone XR 的具体数字。苹果表示，这既有助于满足假日季购物需求，也有助于提振 2021 年初的销售。

知情人士表示：“老款机型的订单确实好于预期。”另一位知情人士也称：“iPhone 11 的需求强劲得令人感到惊讶，而且这种趋势还在继续延续。但 iPhone 11 Pro 和 iPhone 11Pro Max 的情况并非如此。”

第三位知情人士称：“现在是停止生产 iPhone 11 Pro 和 iPhone 11 Pro Max 的时候了，继续生产它们将影响 iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max 的销售。”

知情人士还说，10 月份之后组装的任何 iPhone 11、iPhone SE 和 iPhone XR 都不会配备充电器或有线耳机。与此同时，iPhone 11 Pro 和 iPhone 11 Pro Max 已经到了产品生命周期的尽头，将不再生产。

北京时间今晚 9 点，苹果在中国开始预售 5G iPhone 12 Mini 和 iPhone 12 Pro Max，此前 iPhone 12 和 iPhone 12 Pro 已于 10 月 23 日开始发货。

苹果官网显示，在美国市场，如果在网上订购 128GB 版 iPhone 12 Pro，等待交付时间为 20 天。而在中国市场，同样机型的等待时间为两到三周。