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苹果 iOS 14.2/iPadOS 14.2 正式版发布：新增 8 款壁纸，支持 iPhone 12 MagSafe 皮革保护套（附更新内容大全）

2020/11/6 2:43:12 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家11月6日消息  苹果今天凌晨发布了 iOS 14.2 和 iPadOS 14.2 正式版。iOS 14.2新增了100多个表情符号，加入了八款墙纸，并带来了针对iPhone的其他新改进和错误修复。IT之家网友可以到【果粉圈】集中讨论。

相关阅读：苹果 iOS 12.4.9 正式版推送：iPhone 6/Plus 等旧机型可升级

iOS 14.2更新可以下载，所有符合条件的设备都可以在“设置”中进行OTA下载。要访问新软件，请进入“设置”>“通用”>“软件更新”。

iOS 14.2 包括针对 iPhone 的以下改进：

  • 100 多个全新表情符号，包括动物、食物、表情、家居用品、乐器、中性表情符号等

  • 八款新墙纸，同时提供浅色和深色版本

  • “放大器”可检测附近的人，并使用 iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max 配备的激光雷达传感器报告其距离

  • 支持 iPhone 12 的 MagSafe 皮革保护套

  • AirPods 的优化电池充电通过减少 AirPods 完全充电的时间来减缓电池老化速率

  • 音频音量可能影响您听力时发送耳机音频音量通知以提醒您

  • 新的 “隔空播放”控制可在整个家中流播放娱乐媒体

  • 支持通过 iPhone、iPad、Apple Watch、AirPods 和 CarPlay 车载搭配 HomePod 和 HomePod mini 使用 “广播”

  • 可将 HomePod 连接到 Apple TV 4K 以聆听立体声、环绕声和杜比全景声音频

  • 新选项可让您向合作的公共卫生管理机构提供不可识别个人身份的 “暴露通知”统计数据

本更新还修复了以下问题：

  • 主屏幕上程序坞中的 App 可能排序混乱

  • 相机取景器在启动时可能显示成黑色

  • 锁定屏幕中的键盘在您尝试输入密码时可能漏输

  • “提醒事项”可能默认使用过去的时间

  • “照片”小组件可能不显示内容

  • “天气”小组件在设为华氏度时可能以摄氏度显示最高温

  • “天气”中的下一小时降水概率图描述可能错误地指示降水停止的时间

  • “语音备忘录”的录音可被来电中断

  • Netflix 视频播放期间屏幕可能变黑

  • Apple Watch App 可能在打开时意外关闭

  • 部分用户的 “体能训练” GPS 路线或 “健康”数据无法在 Apple Watch 和 iPhone 间同步

  • 音频在 CarPlay 车载仪表盘上被错误标为 “未在播放”

  • 设备可能无法进行无线充电

  • 从 iCloud 云备份恢复 iPhone 或通过 iPhone 迁移将数据传输到新 iPhone 后 “暴露通知”停用

如需了解 Apple 软件更新的安全性内容，请访问此网站：

https://support.apple.com/kb/HT201222

1、iOS 14/iPadOS 14开发者预览测试版描述文件：点此下载

2、iOS 14/iPadOS 14公开测试版描述文件：点此下载

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关键词：iOS 14.2iPadOS 14.2iPhone 12

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