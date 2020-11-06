苹果 iOS 14.2/iPadOS 14.2 正式版发布：新增 8 款壁纸，支持 iPhone 12 MagSafe 皮革保护套（附更新内容大全）

IT之家11月6日消息 苹果今天凌晨发布了 iOS 14.2 和 iPadOS 14.2 正式版。iOS 14.2新增了100多个表情符号，加入了八款墙纸，并带来了针对iPhone的其他新改进和错误修复。IT之家网友可以到【果粉圈】集中讨论。

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iOS 14.2更新可以下载，所有符合条件的设备都可以在“设置”中进行OTA下载。要访问新软件，请进入“设置”>“通用”>“软件更新”。

iOS 14.2 包括针对 iPhone 的以下改进：

100 多个全新表情符号，包括动物、食物、表情、家居用品、乐器、中性表情符号等

八款新墙纸，同时提供浅色和深色版本

“放大器”可检测附近的人，并使用 iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max 配备的激光雷达传感器报告其距离

支持 iPhone 12 的 MagSafe 皮革保护套

AirPods 的优化电池充电通过减少 AirPods 完全充电的时间来减缓电池老化速率

音频音量可能影响您听力时发送耳机音频音量通知以提醒您

新的 “隔空播放”控制可在整个家中流播放娱乐媒体

支持通过 iPhone、iPad、Apple Watch、AirPods 和 CarPlay 车载搭配 HomePod 和 HomePod mini 使用 “广播”

可将 HomePod 连接到 Apple TV 4K 以聆听立体声、环绕声和杜比全景声音频

新选项可让您向合作的公共卫生管理机构提供不可识别个人身份的 “暴露通知”统计数据

本更新还修复了以下问题：

主屏幕上程序坞中的 App 可能排序混乱

相机取景器在启动时可能显示成黑色

锁定屏幕中的键盘在您尝试输入密码时可能漏输

“提醒事项”可能默认使用过去的时间

“照片”小组件可能不显示内容

“天气”小组件在设为华氏度时可能以摄氏度显示最高温

“天气”中的下一小时降水概率图描述可能错误地指示降水停止的时间

“语音备忘录”的录音可被来电中断

Netflix 视频播放期间屏幕可能变黑

Apple Watch App 可能在打开时意外关闭

部分用户的 “体能训练” GPS 路线或 “健康”数据无法在 Apple Watch 和 iPhone 间同步

音频在 CarPlay 车载仪表盘上被错误标为 “未在播放”

设备可能无法进行无线充电

从 iCloud 云备份恢复 iPhone 或通过 iPhone 迁移将数据传输到新 iPhone 后 “暴露通知”停用

如需了解 Apple 软件更新的安全性内容，请访问此网站：

https://support.apple.com/kb/HT201222

1、iOS 14/iPadOS 14开发者预览测试版描述文件：点此下载



2、iOS 14/iPadOS 14公开测试版描述文件：点此下载

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《苹果iOS描述文件下载大全 & 完全使用攻略：玩测试版/限制升级……必备》

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