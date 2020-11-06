部分 Qi 无线充电器与苹果 iPhone 12 不兼容，iOS 14.2 予以修复

IT之家 11 月 6 日消息 一些基于 Qi 的无线充电器似乎无法与 iPhone 12 机型配合使用，可能是由于新设备内部的磁铁、对准问题或其他无线充电协议的内部变化。

自 2017 年推出 iPhone X 和 iPhone 8 以来，苹果的 iPhone 机型一直在使用 Qi 无线充电，因此很多人手头都有前几代 iPhone 的现有无线充电器。遗憾的是，其中一些无线充电器目前看来并不能在 iPhone 12 上正常使用。

在 Reddit 和 MacRumors 论坛上，都有多名 iPhone 12 新机用户抱怨无线充电器无法使用。受影响的充电器可以与旧款 iPhone 一起使用，但不会给 iPhone 12 机型充电。

MacRumors 论坛上有一份似乎不能与 iPhone 12 配合使用的充电器清单，如 Zens Liberty 无线充电器、Mophie Charge Stream Pad+、Nomad 基站支架和 Mophie 三合一无线充电支架。此外，也有一些 Anker 无线充电器。

Nomad 采用 Aira 无线充电技术的 Base Station Pro 之前也在名单上，但在本周 Nomad 发布了一个固件更新，应该可以解决这个问题。不幸的是，大多数无线充电器无法像 Base Station Pro 一样获得固件更新。

一些用户在重启设备或试图改变手机在充电器上的定位后，幸运地可以让无线充电器工作，但在大多数情况下，受影响的无线充电器根本无法为 iPhone 12 型号充电。这是一个似乎仅限于少数充电器的问题，大多数充电器似乎都能正常工作。

IT之家了解到，苹果刚刚发布了 iOS 14.2 正式版，其中提到了对 “设备可能无法进行无线充电”问题的修复。据推测，这应该可以解决之前的许多问题，而充电器厂商的其他调整，比如 Nomad 的 Base Station Pro 固件更新也可能会有所帮助。不过，并不是所有的充电器都能更新固件。