30 天保价 + 24 期免息：微软官方双 11 大促正式开启

IT之家11月6日消息 微软现已公布其 双11大促活动 的具体内容:全场支持30天保价+12~24期分期免息服务,还可享9折起的教育优惠,新品Surface Laptop Go 和升级版 Surface Pro X 已正式开售。

Surface Laptop Go

Surface Laptop Go是微软迄今最为轻盈和实惠的 Surface Laptop,它在设计、性能和续航方面达到了完美的平衡。Surface Laptop Go 配备精美的 12.4 英寸 PixelSense 触控显示屏 、精确的大触控板和键程为 1.3 毫米的全尺寸键盘,让您享受准确舒适的打字体验。轻盈、流畅的设计采用了耐用轻薄的材质,现有亮铂金、冰晶蓝和砂岩金三色可选 。Surface Laptop Go 可以通过 Windows Hello 指纹识别开机按钮进行一键式登录 ,让您便捷、安全地访问 OneDrive 等个人文件夹,快速打开文件,从而使工作效率倍增。Surface Laptop Go 搭载第十代英特尔 ® 酷睿™ i5 四核处理器,提供最高 8GB 内存和 256GB 存储空间,每款配置的产品在性能和续航方面都进行了优化。Surface Laptop Go 预装了价值 748 元的 Office 家庭和学生版 2019,即便作为一款入门级产品,它也非常的轻巧便携。最长可达 13 小时的电池续航,加上快速充电功能,满足您的需求。

现如今,无论是学习还是办公,您都会比以往更多地使用摄像头、扬声器和麦克风。Surface Laptop Go 内置 720p 高清摄像头和矩阵式远场双麦克风,能够让您的同事和同学清楚地看到和听到您。另外,Omnisonic 扬声器和杜比 音效能够在视频通话、观看电影或聆听音乐时提供优质的音效。为了帮助您连接其他设备,Surface Laptop Go 同时提供 USB -A 和 USB- C 端口、音频插孔和 Surface Connect 端口。

• Surface Laptop Go 国行售价一览:

酷睿i5/4GB/64GB,售价4388元;

酷睿i5/8GB/128GB,售价5488元;

酷睿i5/8GB/256GB,售价6888元。

升级版Surface Pro X

全新升级,全新升级配置包括新一代定制处理器、全新的亮铂金配色,以及新的应用程序体验,从而使所有 Surface Pro X 设备拥有更长的电池续航 和更高的性能。

用户需要更强的性能,因此更新了高端产品线,使用更高速的微软 SQ2 处理器,还增加了全新的亮铂金配色。此外,还为带超薄触控笔的特制版专业键盘盖 增加了三种新配色:亮铂金、冰晶蓝和波比红,所有的键盘盖都可以收纳超薄触控笔,且能够为之无线充电。

Surface Pro X 为您带来了当今出色的网络体验,如 Microsoft 365、Microsoft Edge 等,并支持您所了解和喜爱的数千种 Windows 应用程序,如 Google Chrome、Firefox 火狐等。

IT之家了解到,微软针对 Windows on ARM 优化了新版本,从而使 Microsoft Edge 和 Microsoft Teams 的运行速度更快,能耗更少。我们还宣布了扩展支持运行 x64 应用程序的计划。面向开发者们,也针对基于 ARM 的 Windows 10 家庭版,对 Visual Studio 代码进行了更新和优化。所有这些优化将带来更强大的整体性能和更持久的电池续航时间。现在,两款配置的 Surface Pro X 的电池续航最长都可达 15 个小时 。

Surface Pro X 是微软有史以来最薄、互联最紧密的二合一设备。借助于超高速千兆级 LTE 网络连接功能,即使他们的孩子正在玩 Xbox,或是他们的室友正在打视频电话,Surface Pro X 用户也始终可以在需要的时候直接快速地连接网络。

• 升级版Surface Pro X 国行售价一览:

Microsoft SQ 2/16GB/256GB,12188元;

Microsoft SQ 2/16GB/512GB,14188元。

