外媒：微软 Xbox Series X 主机比同性能 PC 便宜 70%

IT之家 11 月 8 日消息 微软次世代游戏机 Xbox Series X 将于 11 月 10 日发售，售价 500 美元，而对于同级别的 Windows PC 来说，要获得硬件相匹配的游戏性能花费必定会更高，那么这一代的主机硬件可相当于多少钱的 PC 配置呢？

外媒 PCWorld 估算尝试，如果是同级别配置的 PC 电脑，仅硬件大约要 1800 美元，相比之下，微软 Xbox Series X 主机便宜了 70% 左右。由于视频体积过大，此处不再搬运，感兴趣的小伙伴可自行通过油管或网站查询。

众所周知，XSX 搭载了 AMD 新一代集成芯片，具有八个 “ Zen 2” CPU 内核和使用 “ RDNA 2” GPU 架构构建的图形核心，

基于 RDNA 2 的 Radeon RX 6800 显卡于将 11 月 18 日上市，售价为 579 美元，具有 60 个 CU，且频率相同。而 CPU 方面约相当于上一代 Ryzen 7 3700X 处理器，目前美国售价约为 300 美元。

除此之外，还需要一款 PCIe 4.0 SSD 并支持读取 4K 蓝光光盘，目前美国最便宜的 PCIe 4.0 SSD 售价约 200 美元。其他方面暂未透露。

▲ 图源 PCWorld

IT之家了解到，微软 Xbox Series X 可提供约 12TFLOPS 的浮点性能，此外，由于游戏运行环境的不同，不能单纯通过硬件对比 PC 性能，大部分主机游戏均为针对平台特意优化的版本，可实现远超同级 PC 性能的游戏体验。