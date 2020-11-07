步英伟达后尘，曝 AMD Radeon RX 6800 XT 将同样缺货

IT之家11月7日消息 据外媒 VideoCardz 今日报道，华硕北欧代表 David Hammer 称，AMD 新卡 Radeon RX 6800 XT 的库存将非常有限，而 RX 6800 的供应相对较好。他预计这些卡在发布后几分钟内将销售一空存，这就跟目前在英伟达新卡 RTX 3080/3090 中所看到情况基本相同。

此外，AMD RX 6800 非公版卡的开售时间预计将比公版型号晚一周，但具体日期尚未确定。

这位华硕代表声称，Radeon RX 6800XT 型号的库存将比非 XT 系列的库存更为有限。后者将采用 Navi 21 核心的 60 CU 型号和功能稍差的散热解决方案。该型号的额定 TBP 为 250W，而 6800XT 和 6900XT 均为 300W。

而其他零售商也发布了类似的看法，例如下面这位就直言：对于苏妈敢赌在这个时间发布感到有点意外，原本以为会在12月才开始大批量准备的。

还有一家来自波兰的零售商 Morele.net也表示，目前还不确定用户什么时候才能“有得选”，开放预购的时间不确定，预计库存方面会出现问题。

众所周知，目前 AMD 显卡采用了台积电的 7nm 工艺制程，但产能有限，因此生产排期存在很大压力。IT之家知悉，AMD 旗下的 Ryzen 3000 系列处理器，Ryzen 5000 系列处理器，Big Navi 显卡，次世代主机芯片等由台积电代工，因此 AMD 方面不得不考虑先生产哪些产品。

▲ 华硕 Radeon RX 6800（TX）ROG STRIX LC

▲ Radeon RX 6800（XT）ROG STRIX

▲ Radeon RX 6800（TX）TUF