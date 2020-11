雷蛇推出两款适用于新 Xbox 的游戏耳机：Kaira 和 Kaira Pro

IT之家11月6日消息 除 Razer Book 13 外,雷蛇还发布了两款适用于 Xbox Series S|X 的电竞耳机产品, Kaira Pro 还能配合 PC 以及移动设备使用。

Kaira Pro 支持 Xbox Wireless 连接技术,因此不需要任何适配器就能连接到游戏主机上,且该耳机还支持蓝牙 5.0 技术,因此能够和手机、PC 进行配对连接。

Kaira Pro 使用雷蛇 TriForce Titanium 50 毫米驱动单元和 HyperClear Supercardioid 麦克风,还有一个 EQ 预设按钮帮助用户在不同的音频配置文件之间进行切换。

官方表示,在禁用 Chroma 灯光的情况下,Kaira Pro 可以提供 20 个小时续航,而在启用情况下也有 15 个小时。

参数:

频率:20 Hz-20 kHz

阻抗:1kHz 时为 32Ω

灵敏度(@ 1 kHz):108 dB

驱动器:50 毫米,带钕磁铁

内耳杯直径:宽 56mm / 长 67mm

椭圆形耳垫:专为全耳覆盖而设计,采用导热织物,非常适合长时间佩戴

连接类型:直接到 Xbox / 通过 Windows 10 的 Xbox 无线适配器

无线范围:10 m / 30 ft

无线频率:2.4 GHz / 5 GHz

电池寿命:长达 15 小时(使用色度照明)/ 20 小时(不使用色度照明)

麦克风频率响应:100-10,000 Hz 信噪比:> 60 dB

灵敏度(@ 1 kHz):-54±3 dB

蓝牙无线范围:最长 10 m / 30ft

产品支持:

Xbox One / Xbox One S / Xbox One X / Xbox Series X | S

PC(Windows 10 或更高版本)*

具有蓝牙 5.0 连接的设备

IT之家了解到,另一款 Kaira 与 Kaira Pro 配置基本相同,但不支持蓝牙 5.0,因此仅支持 Xbox 用户使用。目前 Kaira Pro 预售价 149.99 美元 / 169.99 欧元(约合 990 元人民币),而 Kaira 售价 99.99 美元 / 119.99 欧元(约合 660 元人民币)。