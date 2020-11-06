游戏喜加一盘点：《地下城 3》《魔法门 10：传承豪华版》免费领

IT之家11月6日消息 Epic 的每周一嫖现已开始，本周赠送的是颇受好评的地下城建造 RTS 游戏《地下城 3》。

《地下城 3》是一款即时策略游戏，本作在 Metacritic 的媒体均分为 75 分，在 Steam 商城售价 118 元。值得一提的是，该游戏包含成人内容，建议 18 岁以上玩家选购，本次限免截止于 2020/11/13 上午 12:00。

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值得一提的是，Epic 下周赠送《圣书物语》，Steam 现价 50 元，将于 11 月 13 日凌晨 0 点开始领取，截止至 11 月 20 日凌晨 0 点。

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而除部分常驻免费外，UPlay 和 Steam 平台的限免游戏为《魔法门 10：传承豪华版》和《王国经典版》，其中《王国经典版》IT之家此前已报道。值得一提的是，Humble 商店限免也是《王国经典版》。

《魔法门 10：传承豪华版》是育碧最新推出的史诗级角色扮演游戏，该游戏是 RPG 传奇品牌《魔法门》系列的第十部作品。《魔法门》系列诞生于 1986 年，是世界上最早和最著名的游戏品牌之一。该作目前在 Steam 商城现价 59 元。

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最后还有一款 GOG 平台的长期限免游戏，《寒蝉鸣泣之时：鬼隐篇》，截止时间是到 COVID-19 的有效疫苗被发现，因此无法给出确切日期。

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