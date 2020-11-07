中国移动张冬：5G 改变社会，正在逐渐成为现实

11 月 7 日消息，在 2020 凤凰网科技创新趋势论坛上，中国移动市场经营部总经理张冬表示，5G 的到来，正加速引发全社会数字化、网格化、智能化变革，“5G 改变社会，正在逐渐成为现实”。

张冬在演讲中指出，随着 5G 与云计算、边缘计算、大数据、区块链、人工智能等 AICDE 新技术融合与渗透的持续深入，行业将呈现 “四化”趋势：其一是泛在化，5G 网络和泛智能终端的普及，带来泛在连接和泛在感知，实体世界正在快速向数字空间映射，促进全社会加速上云；

其二是下沉化，在直播、AR/VR、工业互联网等 “更低时延、更好控制”要求应用场景的带动下，分布式边缘云需求快速崛起，云计算正在从中心向边缘快速延伸，计算和智能能力不断下沉，云边协同将共同构成整个数字社会的智能基石。

其三是中台化，随着容器、微服务、服务网格、无服务器等云原生技术的成熟，推动企业内部共性基础能力的沉淀，并以组件方式集中汇聚到智慧中台，供上层业务共享复用，带来企业资源能力的组织和共享方式的升级，智能中台将会成为各行各业的标配。

其四是融合化，云不仅为大数据、人工智能等新技术提供部署环境，更是集中地编排和调度网络、算力等资源，来统一地交付端到端的智能化服务，网络、算力、智能在云端实现全面大融合，云正在成为整个信息基础设施的 “操作系统”。

张冬说，5G不只是一张网，更为云计算、边缘计算、大数据、区块链、人工智能等AICDE新技术提供了大量创新要素和需求场景，将推动这些新技术加速成熟和落地应用。同时，5G网络也需要与这些智能化新技术深度融合，才能最大化释放其技术和经济价值，进而形成竞争力。

他指出，5G与AICDE技术的融合，并从消费侧向生产侧全面渗透，正推动新一轮科技革命和产业变革进入“爆发拐点”，全社会的数字化转型全面提速，带动数字消费成为扩大内需的重要方面、数字经济成为经济高质量发展的核心引擎、数字科技成为构建新发展格局的关键支撑。

张冬引用相关机构预测数据，表示2020年我国数字经济规模将达到39万亿元，到2025年进一步增长到65万亿元的规模，复合增长率超过10%，增速将是GDP增速的近2倍。