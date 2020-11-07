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英特尔：20 余款通过 EVO 平台认证的笔记本已陆续上市

2020/11/7 22:57:39 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
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IT之家 11 月 7 日消息 根据英特尔官方的消息，全球首批通过英特尔 Evo 平台认证的 20 余款笔记本电脑已陆续上市。

IT之家了解到，英特尔 Evo 平台将由英特尔与合作伙伴联合设计，旨在帮助用户高效完成重要任务。所有基于英特尔 Evo 平台的笔记本电脑都需通过以下关键体验指标（KEI）验证：

• 电池供电时始终如一的响应速度。

• 1 秒内从休眠状态唤醒。

• 在配备全高清显示屏的笔记本电脑上实现 9 小时或更长的电池续航时间。

• 在配备全高清显示屏的笔记本电脑上，只需充电 30 分钟，便可获得长达 4 小时或更长的电池续航时间。

英特尔 Evo 平台认证的笔记本电脑最新型号汇总：

  • 宏碁非凡 S3

  • 宏碁非凡 S5

  • Acer Book RS 保时捷设计限量版

  • ASUS ZenBook Flip 13 (UX363)

  • 华硕 灵耀X逍遥 (UX371)

  • 戴尔灵越 7000 13 二合一

  • 戴尔灵越 7400 【斩蓝屏】

  • 戴尔 XPS13 9310

  • 戴尔 XPS13 9310 二合一

  • Dynabook Portégé X30W-J

  • 惠普 Spectre x360 13 可触控变形本

  • 惠普 Spectre x360 14 可触控变形本

  • Lenovo ThinkPad X1 Nano

  • Lenovo YOGA 14c

  • Lenovo Yoga 7i (15”)

  • Lenovo YOGA Pro 14c

  • Lenovo YOGA Pro 14s

  • 微星尊爵 Prestige 14 EVO

  • Razer Book

  • Samsung Galaxy Book Flex 5G

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关键词：英特尔笔记本

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