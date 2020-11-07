英特尔：20 余款通过 EVO 平台认证的笔记本已陆续上市

IT之家 11 月 7 日消息 根据英特尔官方的消息，全球首批通过英特尔 Evo 平台认证的 20 余款笔记本电脑已陆续上市。

IT之家了解到，英特尔 Evo 平台将由英特尔与合作伙伴联合设计，旨在帮助用户高效完成重要任务。所有基于英特尔 Evo 平台的笔记本电脑都需通过以下关键体验指标（KEI）验证：

• 电池供电时始终如一的响应速度。

• 1 秒内从休眠状态唤醒。

• 在配备全高清显示屏的笔记本电脑上实现 9 小时或更长的电池续航时间。

• 在配备全高清显示屏的笔记本电脑上，只需充电 30 分钟，便可获得长达 4 小时或更长的电池续航时间。

英特尔 Evo 平台认证的笔记本电脑最新型号汇总：