英特尔：20 余款通过 EVO 平台认证的笔记本已陆续上市

IT之家 11 月 7 日消息 根据英特尔官方的消息，全球首批通过英特尔 Evo 平台认证的 20 余款笔记本电脑已陆续上市。
IT之家了解到，英特尔 Evo 平台将由英特尔与合作伙伴联合设计，旨在帮助用户高效完成重要任务。所有基于英特尔 Evo 平台的笔记本电脑都需通过以下关键体验指标（KEI）验证：
• 电池供电时始终如一的响应速度。
• 1 秒内从休眠状态唤醒。
• 在配备全高清显示屏的笔记本电脑上实现 9 小时或更长的电池续航时间。
• 在配备全高清显示屏的笔记本电脑上，只需充电 30 分钟，便可获得长达 4 小时或更长的电池续航时间。
英特尔 Evo 平台认证的笔记本电脑最新型号汇总：
宏碁非凡 S3
宏碁非凡 S5
Acer Book RS 保时捷设计限量版
ASUS ZenBook Flip 13 (UX363)
华硕 灵耀X逍遥 (UX371)
戴尔灵越 7000 13 二合一
戴尔灵越 7400 【斩蓝屏】
戴尔 XPS13 9310
戴尔 XPS13 9310 二合一
Dynabook Portégé X30W-J
惠普 Spectre x360 13 可触控变形本
惠普 Spectre x360 14 可触控变形本
Lenovo ThinkPad X1 Nano
Lenovo YOGA 14c
Lenovo Yoga 7i (15”)
Lenovo YOGA Pro 14c
Lenovo YOGA Pro 14s
微星尊爵 Prestige 14 EVO
Razer Book
Samsung Galaxy Book Flex 5G