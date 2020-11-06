英特尔 12 代酷睿爆料：大小核设计，i9 为 8 核 24 线程

IT之家 11 月 6 日消息 今天，YouTube 爆料者 @摩尔定律已死（Moore's Law is Dead） 曝光了英特尔 12 代酷睿 Alder Lake 的一些信息。

首先来回顾一下，英特尔现已公布了下一代处理器 Alder Lake，这是一款混合架构处理器，英特尔称将提供出色能耗比。

IT之家了解到，英特尔 Alder Lake 与已经发布的 LakeField 同属于 HYBRID 混合架构处理器，但是 Alder Lake 加上了 Performance 的前缀，即拥有更高的性能。Alder Lake 的大核将会采用了英特尔下一代的 Golden Cove，小核将采用下一代的 Grace Mont。英特尔表示，Alder Lake 是英特尔的下一代采用混合架构的客户端产品，并将进行优化，以提供出色的效能功耗比。

爆料现在又补充了一些新的信息，Alder Lake 将在 2022 年发布，Alder Lake 系列的 IPC 估计比 Skylake 系列高 35-50%，比 Tiger Lake 高 10-20%。Alder Lake 处理器的核显为配备 32 EU 的 Gen 12 核显。Alder Lake 型号预计有以下几款：

i9：8/16 + 8

i7：8/16 + 4

i5：6/12 + 4

i3：6/12 + 0

外媒指出，前两个数字是标准的内核和线程数，而第三个数字是额外的 Gracemont 小核心。值得注意的是，爆料称顶级酷睿 i9 或整个第 12 代酷睿会将 Gracemont Atom 小核作为线程总数的一部分。英特尔计划将其宣传为 “支持混合线程”的处理器。