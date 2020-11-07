虎牙被抬当事人：未达成一致，虎牙建议合法维权

11 月 7 日晚间消息，虎牙被抬当事人再发声，指出《虎牙公司声明》中的双方达成一致的说法不属实，“虎牙公司及相关涉事人员未就此事与本人有任何主动的直接联系”。

新浪科技联系该当事人，对方表示双方并未达成和解。但当事人拒绝就虎牙声明提到的简历造假、兼职等违纪行为回应，向新浪科技表示对违纪行为 “不否认不认同不回应也不评价”。

此前，一位自称 “虎牙被抬当事人”的用户某社交平台发声，称其遭受直系领导的冷暴力导致抑郁，现被公司暴力辞退。在拒绝签署辞退书后，HR 带着 5 个人将其抬出了公司，也无法带走个人物品，拖抬过程中头部受到多次撞击导致心理和身体双重受挫。

随后，虎牙公司针对相关事情作出声明，声明表示，公司在季度例行检查调查期间发现该名当事员工存在简历造假、在职期间进行兼职活动等违纪行为，严重违反了虎牙公司价值观，遂决定同该员工解除劳动合同。

声明提到，在辞退当天，当事员工拒绝签字，言辞过激，严重影响了公司正常经营秩序，公司 HR 员工在不得以情况下要求物业安保将该闹事员工抬到一楼进行冷静。

同时，虎牙方面也就欠妥行为致歉，并称公司已积极配合当事人的诉求与警方的调查和解，并达成一致。

针对该当事人否认达成一致一事，新浪科技向虎牙方面求证，虎牙方面表示：如员工对解除劳动关系一事有异议，建议通过合理合法的途径主张权益，如向相关劳动纠纷解决机构申诉。